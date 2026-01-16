 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'ex-président sud-coréen Yoon condamné à une première peine de cinq ans de prison
information fournie par Reuters 16/01/2026 à 07:42

L'ancien président conservateur sud-coréen Yoon Suk-yeol a écopé vendredi d'une première condamnation à cinq ans de prison pour entrave à la justice dans le cadre des poursuites engagées à son encontre après sa déclaration avortée de la loi martiale en décembre 2024.

Le tribunal du district central de Séoul a jugé l'ancien chef de l'Etat coupable entre autres d'avoir cherché à empêcher les autorités d'exécuter le mandat d'arrêt le visant et d'avoir falsifié des documents officiels. Son avocat a annoncé qu'il ferait appel.

En déclarant la loi martiale, avant de faire marche arrière face à l'opposition du Parlement et aux manifestations de la population, Yoon Suk-yeol a plongé la Corée du Sud dans une crise politique sans précédent depuis des décennies qui a conduit à sa destitution.

Plusieurs procès sont en cours contre l'ancien dirigeant. Dans l'un d'entre eux, le ministère public a requis la peine de mort à son encontre pour insurrection contre l'Etat. La décision sera rendue en février.

(Heejin Kim, Jack Kim; Jean-Stéphane Brosse pour la version française)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank