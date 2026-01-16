L'ex-président sud-coréen Yoon condamné à une première peine de cinq ans de prison

L'ancien président conservateur sud-coréen Yoon Suk-yeol a écopé vendredi d'une première condamnation à cinq ans de prison pour entrave à la justice dans le cadre des poursuites engagées à son encontre après sa déclaration avortée de la loi martiale en décembre 2024.

Le tribunal du district central de Séoul a jugé l'ancien chef de l'Etat coupable entre autres d'avoir cherché à empêcher les autorités d'exécuter le mandat d'arrêt le visant et d'avoir falsifié des documents officiels. Son avocat a annoncé qu'il ferait appel.

En déclarant la loi martiale, avant de faire marche arrière face à l'opposition du Parlement et aux manifestations de la population, Yoon Suk-yeol a plongé la Corée du Sud dans une crise politique sans précédent depuis des décennies qui a conduit à sa destitution.

Plusieurs procès sont en cours contre l'ancien dirigeant. Dans l'un d'entre eux, le ministère public a requis la peine de mort à son encontre pour insurrection contre l'Etat. La décision sera rendue en février.

