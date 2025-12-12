L'ex-président irakien Barham Salih nommé haut-commissaire de l'Onu pour les réfugiés

L'ancien président irakien Barham Salih a été choisi pour succéder à Filippo Grandi au poste de haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés (HCR), montre une lettre rendue publique vendredi.

La lettre, datée du 11 décembre et signée par Antonio Guterres, secrétaire général des Nations unies, indique que Barham Salih a été nommé pour un mandat de cinq ans à compter du 1er janvier.

Sa nomination est provisoire et doit être approuvée par le Comité exécutif du HCR, précise le document. Filippo Grandi, un fonctionnaire italien des Nations unies, occupait ce poste depuis 2016.

Lors de son mandat, Barham Salih sera confronté à des défis majeurs, les déplacements mondiaux atteignant des niveaux record et alors que le financement de l'agence est mis à mal par la baisse des fonds venus de donateurs clés.

Barham Salih, ingénieur formé au Royaume-Uni et originaire de la région kurde de l'Irak, a été président de l'Irak de 2018 à 2022. Sa nomination marque une rupture avec la tradition de placer des dirigeants des principaux pays donateurs au poste de haut-commissaire.

Une douzaine de candidats étaient en lice pour le poste, dont la maire de Paris Anne Hidalgo.

(Rédigé par Emma Farge, avec Muayad Hameed à Bagdad ; version française Etienne Breban, édité par Kate Entringer)