L'ex-policier français soupçonné d'un double féminicide présenté à un juge au Portugal

PLa police escorte l'ex-policier français Cedric Prizzon (g), soupçonné de double homicide et d'enlèvement, jusqu'au palais de justice de Vila Nova de Foz Coa, Guarda, dans le nord-est du Portugal, le 26 mars 2026 ( AFP / Levi FERNANDES )

L'ex-policier français soupçonné d'avoir tué sa compagne et son ex-conjointe et enlevé ses deux enfants est arrivé jeudi après-midi au tribunal de Vila Nova de Foz Côa, dans le nord-est du Portugal, pour être entendu par un juge après plusieurs jours de cavale.

Cédric Prizzon, 42 ans, est arrivé menotté à bord d'une voiture banalisée de la police judiciaire. Portant un col roulé et un pantalon gris, il est entré par la porte principale du tribunal peu avant 14H00 (locales et GMT), a constaté un journaliste de l'AFP.

"Assassin! Assassin", ont alors crié quelques personnes rassemblées sur les terrasses de la place où se trouve ce petit tribunal de province, un bâtiment en pierre blanche avec des fenêtres à petits carreaux, situé à une quinzaine de kilomètres du lieu où le suspect a été interpellé mardi lors d'un contrôle routier.

Des gendarmes français ont été dépêchés au Portugal après la découverte mercredi des corps enterrés, dans un lieu isolé, des deux femmes qui avaient disparu en Aveyron, dans le sud de la France.

Le suspect, résidant à Savignac, petit village de l'Aveyron, ancien policier aujourd'hui sans emploi, est soupçonné d'avoir enlevé les deux femmes, ainsi que leurs deux enfants, dont il est le père, et d'avoir pris la fuite vers le Portugal en fin de semaine dernière.

Photo diffusée par la Guarda Nacional Republicana portugaise, le 25 mars 2026, montre le matériel saisi dans le véhicule d'un Français soupçonné d'enlèvement et de double homicide lors d'un contrôle routier au Portugal ( Portuguese Guarda Nacional Republicana / HANDOUT )

Sa cavale a pris fin mardi. Lors d'un contrôle routier, il a été interpellé par la gendarmerie portugaise en compagnie de ses enfants, âgés de 12 ans et d'un an et demi, retrouvés sains et saufs.

Dans son véhicule, les policiers ont retrouvé un fusil à pompe, plusieurs fausses plaques d'immatriculation, 17.000 euros en liquide et des faux documents.

Les deux enfants devaient rapidement être rapatriés vers la France, selon une source proche de l'enquête.

- Roses blanches -

Mercredi soir, les autorités portugaises avaient annoncé avoir retrouvé "deux corps (...) enterrés dans un lieu isolé", sans donner plus de précisions.

Il s'agirait de "ceux de la compagne et de l'ex-compagne" du suspect, mais "les démarches nécessaires à l'identification des victimes et à la consolidation des preuves se poursuivent", avait précisé la police judiciaire portugaise dans un communiqué.

Des journalistes devant le tribunal de Vila Nova de Foz Coa, dans le département de Guarda, dans le nord-est du Portugal, le 26 mars 2026, où doit comparaître un Français soupçonné de double homicide et d'enlèvement ( AFP / PATRICIA DE MELO MOREIRA )

D'après le quotidien portugais Jornal de Noticias, c'est le fils aîné du suspect qui a aidé les autorités à retrouver les deux corps sur un col de la Serra da Nogueira, situé à un peu plus d'une centaine de kilomètres au nord du lieu de son interpellation.

La thèse d'un "départ préparé" vers l'étranger a rapidement été privilégiée par les gendarmes de la section de recherches de Toulouse, en charge des investigations, a précisé le parquet de Montpellier.

Une information judiciaire pour "enlèvement et séquestration de plusieurs personnes" avait été ouverte lundi à la suite de la disparition du garçon de 12 ans et de sa mère, 40 ans, de leur maison de Vailhourles, un village aveyronnais de 650 habitants, immédiatement jugée inquiétante par les enquêteurs.

Jeudi à Vailhourles, un bouquet de roses blanches a été accroché au grillage qui entoure la maison où vivaient le garçon de 12 ans et sa mère.

- En conflit avec son ex-compagne -

L'actuelle compagne de l'ancien policier, âgée de 26 ans, et leur fille d'un an et demi, résidant avec le suspect dans la commune aveyronnaise de Savignac, étaient également introuvables, comme Cédric Prizzon lui-même.

Le poste de police de la Guarda Nacional Republicana (GNR) portugaise, où un Français soupçonné de double homicide et d'enlèvement est détenu après son arrestation, le 25 mars 2026 à Mêda, dans le nord-est du Portugal ( AFP / PATRICIA DE MELO MOREIRA )

Les investigations avaient débuté vendredi après un signalement effectué par un membre de la famille de la mère de l'adolescent. Celle-ci, qui travaillait pour une compagnie d'assurances, ne s'était pas présentée à son travail, ni son fils au collège.

Déchu de son droit de garde, ce joueur de rugby à XIII de bon niveau entretenait un rapport très conflictuel avec son ex-compagne, qu'il accusait sur les réseaux sociaux de mettre leur fils "en danger".

En 2021, il s'était déjà rendu illégalement en Espagne avec son fils pendant plusieurs semaines, ce qui lui avait valu une condamnation pour non-représentation d'enfant et harcèlement sur son ex-compagne.

Selon une source proche du dossier, il avait participé en 2023, avec d'autres pères ayant perdu la garde de leurs enfants, à des manifestations devant le tribunal de Rodez et la mairie de Villefranche-de-Rouergue, ville proche de Vailhourles et Savignac.

A Vailhourles et Savignac, les habitants sont consternés. Une dame d'une soixantaine d'années, tout en trouvant Cédric Prizzon "détraqué", "ne pensait pas qu’il irait jusque-là".