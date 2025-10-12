L'ex-patron de Système U, Serge Papin, nommé ministre des PME

Serge Papin le 23 février 2021 à Etaules, en Côte-d'Or ( POOL / Ludovic MARIN )

L'ancien patron de Système U, Serge Papin, a été nommé dimanche ministre des PME par Sébastien Lecornu, désireux de faire entrer des figures de la société civile dans son second gouvernement.

"Je voudrais incarner le quotidien des Français", a réagi auprès de l'AFP le Vendéen de 70 ans, qui avait dirigé de 2005 à 2018 le groupe de supermarchés connu pour ses enseignes Super U ou Hyper U, devenu depuis Coopérative U.

"J'apprécie beaucoup que la société civile puisse rejoindre le gouvernement pour essayer de favoriser la réconciliation plutôt que les clivages", a-t-il ajouté.

Outre les petites et moyennes entreprises, il aura la charge du commerce, de l’artisanat, du tourisme et du pouvoir d’achat.

Actif dans le conseil aux entreprises, Serge Papin avait rendu en 2020 un rapport sur les relations toujours tendues entre la grande distribution et ses fournisseurs agro-industriels.

Ses travaux ont inspiré la loi dite Egalim 2, adoptée lors du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, qui visait à protéger la rémunération des agriculteurs dans ces discussions.

Plus récemment, il avait été nommé au conseil d'administration d'Auchan Retail International, qui chapeaute l'activité distribution du groupe dans le monde, fin 2022, poste qu'il a quitté en janvier. Il avait un temps été pressenti pour prendre la présidence du conseil d'administration d'Auchan France, qui lui échappera finalement.

Il est également membre du conseil de surveillance de la chaîne de supermarchés anti-gaspillage Nous anti-gaspi.

Titulaire d'un BEP Commerce, il rejoint la grande distribution comme manutentionnaire au début des années 1970.

A la tête de Système U (Super U), il est régulièrement invité sur les plateaux de télévision pour évoquer les sujets de grande distribution, comme l'a été ensuite son successeur Dominique Schelcher.

Il succède à Véronique Louwagie, issu des rangs LR, dont le bureau politique a décidé de ne pas participer à l'exécutif.