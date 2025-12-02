L'ex-cheffe de la diplomatie de l'UE Federica Mogherini placée en garde à vue en Belgique

Federica Mogherini

L'ancienne cheffe de la diplomatie de l'Union européenne Federica Mogherini a été placée en garde à vue mardi à Bruxelles dans le cadre d'une enquête sur des soupçons de favoritisme et de concurrence déloyale lors de l'attribution d'un contrat, ont déclaré trois sources au fait de l'enquête.

Le Parquet européen (BPGE) a déclaré que l'enquête portait sur des "soupçons de fraude liés à la formation de jeunes diplomates financée par l'UE". Des perquisitions ont été effectuées au service diplomatique de l'UE à Bruxelles, au Collège d'Europe, une université d'élite située à Bruges qui forme de nombreux fonctionnaires de l'UE, ainsi qu'au domicile des suspects.

Federica Mogherini a été la haute représentante de l'UE pour la politique étrangère et de sécurité et la cheffe de son service diplomatique de 2014 à 2019. Elle est devenue rectrice du Collège d'Europe en 2020.

Selon les sources, un autre haut diplomate italien, Stefano Sannino, est visé par l'enquête. Plus haut fonctionnaire du service diplomatique de l'UE entre 2021 et 2024, il est actuellement directeur général du département de la Commission européenne pour le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord et le Golfe.

Le BPGE a déclaré dans un communiqué que trois personnes avaient été interpellées mais n'a pas révélé leur identité, citant l'enquête en cours.

Le bureau du procureur a précisé que son enquête portait sur la création de l'Académie diplomatique de l'Union européenne - un programme de formation de neuf mois pour les jeunes diplomates, qui a été attribué au Collège d'Europe en 2021-2022 par le service diplomatique de l'UE à la suite d'une procédure d'appel d'offres.

Il a déclaré qu'il y avait de "forts soupçons" que des informations confidentielles aient été partagées pendant le processus avec l'un des candidats participant à l'appel d'offres.

La porte-parole du service diplomatique de l'UE, désormais dirigé par Kaja Kallas, a dit que celui-ci "coopère pleinement" avec la justice.

(Louise Breusch Rasmussen, Inti Landauro, Charlotte Van Campenhout, Lili Bayer et Andrew Gray ; rédigé par Charlotte Van Campenhout et Andrew Gray ; version française Tangi Salaün, édité par Sophie Louet)