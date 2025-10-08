L'ex-chef du FBI, James Comey, plaide non coupable des accusations portées sous la pression de Trump

par Sarah N. Lynch et Andrew Goudsward

L'ancien directeur du FBI, James Comey, a plaidé non coupable mercredi des accusations de fausses déclarations et d'obstruction à une enquête du Congrès le visant, dans le cadre des premières poursuites engagées par le département américain de la Justice contre l'un des ennemis politiques du président Donald Trump.

Les accusations ont été portées par l'ancienne avocate personnelle de Donald Trump, Lindsey Halligan, qui a été nommée le mois dernier procureure fédérale de Virginie après que le locataire de la Maison blanche a poussé son prédécesseur vers la sortir en raison de sa réticence à poursuivre James Comey et la procureure générale de New York, Letitia James.

Un juge a fixé le début du procès au 5 janvier.

L'avocat de James Comey, Patrick Fitzgerald, a plaidé la cause de l'ancien directeur du FBI au cours d'une audience d'environ 25 minutes.

"Nous pensons que ces poursuites ont été engagées sur ordre du président Trump", a déclaré Patrick Fitzgerald.

Donald Trump a demandé au département de la Justice d'examiner le témoignage effectué par James Comey devant une commission sénatoriale en 2020 pour répondre, comme réclamé par des élus républicains, de sa gestion de l'"enquête russe". Comey a nié avoir autorisé que des informations sensibles soient fournies aux médias.

(Reportage Sarah N. Lynch et Andrew Goudsward ; Mara Vîlcu pour la version française, édité par Kate Entringer)