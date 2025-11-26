 Aller au contenu principal
Aluminium: Norsk Hydro va fermer cinq sites en Europe, 730 emplois affectés
information fournie par Boursorama avec AFP 26/11/2025 à 12:27

( NTB Scanpix / FREDRIK HAGEN )

Le producteur norvégien d'aluminium Norsk Hydro a annoncé mercredi qu'il allait fermer cinq sites en Europe, une décision qui affectera 730 emplois au Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie et aux Pays-Bas.

Ces fermetures concerneront les usines d'extrusion --procédé où l'aluminium chauffé est poussé à travers un moule afin d'obtenir des profils-- à Cheltenham et Bedwas (Royaume-Uni), Lüdenscheid (Allemagne), Feltre (Italie) et Drunen (Pays-Bas).

Elles seront mises en oeuvre en 2026, a indiqué Norsk Hydro dans un communiqué.

Le groupe a expliqué cette décision par le besoin de renforcer sa compétitivité dans un secteur freiné par des industries de la construction et de l'automobile en berne, les coûts énergétiques et l'incertitude économique.

Norsk Hydro conservera 28 usines d'extrusion et cinq sites de recyclage employant quelque 7.000 personnes.

  • 12:44

    cette entreprise va-t-elle délocaliser ces 5 sites de production?

