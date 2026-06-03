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L'ex-chancelier Schröder en visite à Moscou-Kremlin
information fournie par Reuters 03/06/2026 à 16:23

Le Kremlin a confirmé mercredi que l'ancien chancelier allemand Gerhard Schröder qui revendique sa proximité avec Vladimir Poutine effectuait une visite en Russie, rapporte la presse d'Etat russe.

Ces médias avaient auparavant rapporté la présence de Gerhard Schröder à Moscou. Le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, a déclaré que la Russie accueillait favorablement cette visite, sans préciser si l'ancien dirigeant allemand se trouvait toujours dans le pays.

Le président Vladimir Poutine a cité Gerhard Schröder parmi les personnalités susceptibles de représenter l'Europe lors d'éventuelles discussions futures avec Moscou sur la sécurité du continent, une hypothèse que les gouvernements européens ont rejetée du fait de l'amitié dont les deux hommes se targuent.

(Reportage Reuters; version française Nicolas Delame, édité par Benoit Van Overstraeten)

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