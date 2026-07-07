L'Europe pourrait connaître d'autres "semaines meurtrières" avec la nouvelle canicule en formation - OMS

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a averti mardi que l'Europe pourrait connaître d'autres "semaines meurtrières" en raison d'une nouvelle vague de chaleur qui se forme au-dessus de l'Atlantique.

Le directeur régional de l(OMS pour l'Europe, Hans Kluge a tenu ces propos lors d'une visioconférence réunissant des représentants de 41 pays européens, de la Commission européenne et d'organisations de la société civile.

Le but de cette réunion était de discuter des enseignements tirés de la canicule de juin et des préparatifs en vue de la prochaine.

Les températures au Portugal et dans le sud de l'Espagne devraient ainsi grimper jusqu'à 43 degrés Celsius dans les jours à venir.

Hans Kluge notye dans un communiqué que les pays dotés de plans d'action "chaleur-santé" avaient réagi plus rapidement et mieux protégé leurs populations lors de la canicule de juin.

Il a toutefois précisé que moins de la moitié des États membres européens de l'OMS disposaient d’un tel plan.

Selon les experts, la vague de chaleur du 20 au 28 juin a été la plus intense jamais enregistrée en Europe, ayant perturbé la production d’électricité, endommagé les infrastructures et mis à rude épreuve les systèmes de santé.

La France, les Pays-Bas et la Belgique ont enregistré 3.700 décès supplémentaires, les autorités précisant que ces chiffres étaient provisoires et pourraient encore augmenter.

Au moins 1.029 décès en Espagne ont été imputés à la chaleur par les autorités en juin, montrent les données officielles publiées la semaine dernière.

Hans Kluge a déclaré que les résidents des maisons de retraite, les sans-abri et les personnes âgées socialement isolées n’étaient toujours pas pris en charge de manière systématique dans toute l’Europe.

"Le travail s’effectue désormais sur deux fronts : corriger ce qui a échoué ces dernières semaines avant que la prochaine vague de chaleur ne frappe, et mettre en place des systèmes de santé qui ne se contentent pas de réagir à la chaleur extrême, mais qui y soient préparés", a-t-il dit.

(Rédigé par Shubham Kalia à Bangalore ; version française Coralie Lamarque, édité par Benoit Van Overstraeten)