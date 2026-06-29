L'Europe du Sud-Est à son tour touchée par la canicule

par Aleksandar Vasovic et Gavin Jones

L'Europe du Sud-Est subit à son tour de plein fouet la canicule qui a étouffé pendant une semaine l'Espagne, la France et une partie du nord du Vieux Continent, une vague de chaleur qui a vraisemblablement provoqué des centaines de morts et perturbé la vie quotidienne de millions de gens.

Au-delà des craintes de voir ces températures élevées favoriser la propagation des incendies de forêt, certains mettent en garde contre une remontée du thermomètre en France et en Allemagne, qui retrouvent tout juste une météo "normale", dès la semaine prochaine.

Selon les scientifiques, cette canicule, qui a débuté le 20 juin, est la plus importante jamais enregistrée en Europe. Ces conditions météorologiques ont mis à rude épreuve les systèmes de santé, la production d’électricité, et ont endommagé les infrastructures.

En Croatie, le service météorologique a émis ce lundi une alerte rouge pour plusieurs régions, notamment la capitale Zagreb et les destinations touristiques de Split et Dubrovnik.

Des dizaines de pompiers ont lutté contre un incendie de forêt qui a ravagé des pinèdes sur l’île touristique de Vis, dans la mer Adriatique, à environ 34 miles (55 km) au sud-ouest de Split.

En Serbie voisine, le Service hydrométéorologique national (RHMZ) a averti que les températures atteindraient 39 degrés Celsius ce lundi.

Plus au sud, l'Albanie a maîtrisé un incendie de forêt qui a ravagé de nombreux hectares de broussailles et d'oliviers près du village de Klos, dans le sud du pays, au cours du week-end.

En Pologne, où les températures ont atteint dimanche 40,5°, deux cyclistes âgés de 30 et 71 ans, sont décédés dimanche alors qu’ils participaient à un marathon à Marki, près de Varsovie.

Un millier de décès supplémentaires sont survenus en France depuis mercredi sur fond de canicule par rapport à la mortalité des mois précédents, a dit dimanche Santé Publique France (SPF) sur la base de données provisoires.

UNE CHALEUR INTENSE QUI RISQUE D'AUGMENTER

"Avec cette chaleur extrême, le risque d'incendies de forêt augmente, mais nous observons également de nombreux orages, ce qui atténue évidemment ce risque", a déclaré Luca Mercalli, président de la Société météorologique italienne, précisant que ces orages étaient très localisés et que les quantités de précipitations pouvaient donc varier considérablement.

En Italie, ce sont 22 villes, de Bolzano au nord à Palerme, sur l'île de Sicile au sud, qui ont été placées sous alerte canicule rouge.

Dans l'Etat du Vatican, pendant que le pape Léon prononçait son message de l'Angélus depuis un balcon à l'occasion de la fête des saints Pierre et Paul, les pèlerins se rafraîchissaient à l'aide d'éventails et se mettaient à l'ombre sous des parapluies.

D'autres décès liées à la chaleur ont été signalées au cours du week-end.

Deux garçons âgés de 8 et 10 ans, originaires de Bulgarie, ont été retrouvés morts dimanche dans une voiture surchauffée à Chypre, a indiqué la police.

Chypre connaît actuellement des températures avoisinant les 38°C, ce qui n'est pas toutefois pas considéré comme une vague de chaleur sur cette île de la Méditerranée orientale en cette période de l'année.

Les scientifiques estiment que la vague de chaleur en Europe aurait été "pratiquement impossible" sans le changement climatique d'origine humaine, qui a rendu les températures nocturnes étouffantes observées cette semaine 100 fois plus probables qu’elles ne l’auraient été il y a seulement deux décennies.

(Rédigé par Aleksandar Vasovic à Belgrade, Daria Sito-Sucic à Sarajevo, Fatos Bytyci à Tirana, Gavin Jones à Rome, Michele Kambas à Nicosia et Anna Wlodarczak-Semczuk à Warsaw; version française Rihab Latrache, édité par Benoit Van Overstraeten)