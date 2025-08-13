 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
L'Europe a exhorté Trump à défendre sa sécurité lors de la rencontre avec Poutine-Merz
information fournie par Reuters 13/08/2025 à 16:48

Les dirigeants européens ont exhorté le président américain Donald Trump à oeuvrer pour une paix en Ukraine, préservant les intérêts de sécurité européens et ukrainiens, a déclaré mercredi le chancelier allemand Friedrich Merz.

S'exprimant avant une rencontre vendredi entre Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine, Friedrich Merz a déclaré que l'Ukraine était prête à négocier sur les questions territoriales mais que "la reconnaissance juridique de l'occupation russe n'était pas sujette à débat".

"Si les États-Unis œuvrent désormais pour une paix en Ukraine qui préserve les intérêts européens et ukrainiens, il peut compter sur notre soutien total dans cette entreprise", a déclaré le chancelier allemand à l'issue d'une réunion en visioconférence entre les dirigeants européens, Donald Trump et Volodimir Zelensky.

S'exprimant aux côtés de Friedrich Merz, le président ukrainien a de nouveau affirmé que Vladimir Poutine "bluffait" dans sa volonté de mettre fin à la guerre et réitéré sa demande d'une réunion trilatérale entre Washington, Kyiv et Moscou.

(Thomas Escritt et Sarah Marsh, avec Yuliia Dysa à Kyiv, version française Blandine Hénault, édité par Zhifan Liu)

Guerre en Ukraine
Défense
Donald Trump
Vladimir Poutine
