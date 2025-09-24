L’étude choc du lobby des grandes entreprises françaises

Le modus operandi est assez inhabituel pour être souligné. L'Association française des entreprises privées (Afep) a convoqué les journalistes, à 9 heures, ce mercredi 24 septembre, pour une conférence de presse, dans ses locaux de la rue d'Astorg, dans le 8e arrondissement. Il s'agissait de présenter, par la voix de son « chief economist » Nicolas Ragache, une étude sur « la contribution économique et sociale des grandes entreprises françaises à l'économie nationale en 2024 ».

En clair, il s'agit de mesurer les apports de ces grandes entreprises sur la croissance, les créations d'emplois, les dépenses de recherche et développement… Sans oublier, bien sûr, ce qui est au cœur du débat du moment, le niveau des prélèvements obligatoires effectivement acquittés par les plus riches entrepreneurs et les plus puissantes entreprises françaises…

L'Afep, présidée par Patricia Barbizet (première femme à ce poste), rassemble des PDG du CAC40 et des dirigeants de grands groupes familiaux. Ce club quadragénaire, créé en réaction aux nationalisations socialistes de 1981, défend les intérêts du capitalisme hexagonal, de Bercy à Bruxelles en passant par l'Élysée. L'Afep se présente elle-même comme « la voix des grandes entreprises », sur son site Internet. D'autres la surnomment « le lobby des grands patrons ». Il faut dire que les noms les plus prestigieux du