L'étonnante fortune immobilière du nouveau Premier ministre russe

La haute fonction publique russe traite bien ses serviteurs. Le nouveau Premier ministre Mikhaïl Michoustine, 53 ans, jusqu'ici à la tête du service fédéral des impôts, dispose d'un patrimoine immobilier digne de celui d'un milliardaire de la Silicon Valley. Sa valeur ? 43,6 millions d'euros. C'est ce que révèle la fondation anticorruption de l'opposant Alexeï Navalny, parvenue à recenser les biens du nouveau protégé de Vladimir Poutine.Une confortable fortune pour un bureaucrate inconnu de tous avant sa nomination, le 15 janvier, et dont la carrière repose sur vingt-deux années passées au sein de l'administration. Un capital également soigneusement camouflé. C'est bien simple : ses huit luxueuses propriétés moscovites sont enregistrées au nom de la « Fédération russe ». Un tour de passe-passe que s'autorisent depuis 2017 les riches propriétaires désireux de masquer leur identité. Et grâce auquel Michoustine a pu s'abstenir de toute déclaration immobilière.CombinesAuparavant, l'intéressé avait pris soin de transférer trois de ses résidences au nom de son père, de sa s?ur et de ses deux fils. Il s'agit d'un complexe situé sur une parcelle de 2,6 hectares dans le quartier huppé de la Roubliovka, où se concentrent les oligarques et l'élite du Kremlin.Sa s?ur Natalia Stemina lui sert également de couverture pour d'autres acquisitions. Celle-ci possède ainsi une villa de 930 mètres carrés évaluée à près de 6 millions...