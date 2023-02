L'État va débloquer 5 millions d'euros de plus pour la sécurité du réseau SNCF en Île-de-France

Le gouvernement va débloquer cinq millions d'euros, en plus des 20 millions déjà prévus par la SNCF, afin de sécuriser les sites franciliens, a indiqué le cabinet du ministre des Transports.

Gare du Nord à Paris, le 3 février 2023. ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Après "l'acte de malveillance" qui a fortement perturbé le trafic à la gare de l'Est à Paris en janvier dernier, l 'État va débloquer une enveloppe supplémentaire de cinq millions d'euros pour sécuriser des sites de la SNCF en Île-de-France , a indiqué mercredi 22 février le cabinet du ministre des Transports à l'AFP, confirmant une information de France Inter. L'annonce officielle sera faite lors d'un déplacement mercredi après-midi du ministre Clément Beaune dans une station électrique de SNCF Réseau en Seine-Saint-Denis.

" L'objectif est de sécuriser environ 130 sites en Île-de-France d'ici à 2024, 109 à la charge de la SNCF, 20 à 25 pour l'État" grâce à des "clôtures, alarmes, détecteurs de personnes, vidéosurveillance ou encore en badges d'entrée", selon France Inter , qui précise que "c'est la première fois que l'État aide directement la SNCF à sécuriser le réseau".

"L’incident de la gare de l’Est a montré à quel point on avait besoin de sécuriser notre réseau. Il y a un programme très important mené par la SNCF, de plus de 20 millions d’euros sur 2023/2024. Il était important que l’État accélère et amplifie cet effort", a expliqué à la radio le ministre des Transports. En effet, selon lui, les actes de malveillance sont la première cause de retard en Île-de-France : 300.000 minutes de retard par an, soit l'équivalent de 5.000 trains supprimés.

Fin janvier, un incendie volontaire d'installations de signalisation et d'aiguillage à Vaires-sur-Marne (Seine-et-Marne), ayant endommagé environ 600 câbles électriques, a paralysé pendant une journée la gare de l'Est, obligeant la SNCF à annuler la quasi-totalité de ses trains.

SNCF Réseau a dénoncé un "acte de sabotage" et a porté plainte. Le parquet de Meaux a ouvert une enquête pour dégradation volontaire et mise en danger de la vie d'autrui.