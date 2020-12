L'état psychologique de Trump « va se détériorer », assure sa nièce

Aux commandes de la première puissance mondiale pour quelques semaines encore, Donald Trump inquiète jusqu'à sa famille, dont plusieurs membres n'hésitent pas à laver leur linge sale en public. Sa nièce, Mary Trump, a ainsi redit, sur Europe 1, mardi 1er décembre, à quel point son oncle est instable sur le plan psychologique.

Locataire de la Maison-Blanche jusqu'au 20 janvier, date à laquelle il passera le flambeau à Joe Biden, le républicain a du mal à reconnaître sa défaite. Un signe, pour Mary Trump, de troubles mentaux. « C'est pour ça que je pense depuis longtemps qu'il n'est non seulement pas fait pour ce métier, mais qu'il est aussi dangereux pour notre pays », analyse-t-elle pour la radio française.

Donald Trump est dans une situation qu'il n'a jamais vécue

« Plus ça avance, plus on va voir son état se détériorer », prédit aussi la psychologue, après avoir déjà alerté sur les comportements du président. « Il faut se rappeler - et je ne dis pas ça pour créer de l'empathie autour de lui - qu'il est sous un stress qu'il n'a jamais connu avant. » Car le milliardaire « est dans une situation qu'il n'a jamais vécue : pour la première fois de sa vie, il doit se confronter à une défaite contre laquelle il ne peut rien faire, rien tenter. Et honnêtement, ça l'effraie beaucoup », poursuit l'autrice de Trop et jamais assez : comment ma famille a créé l'homme le plus dangereux du

