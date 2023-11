L’État et EDF s’accordent sur un prix de l’électricité nucléaire

La fin d'une longue négociation. Ce mardi 14 novembre, le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, a annoncé la conclusion d'un accord entre l'État et EDF. Les deux acteurs sont parvenus à un accord garantissant un prix moyen de l'électricité nucléaire. Il sera, selon le locataire de Bercy, fixé « autour de 70 euros » le mégawattheure. « Avec cet accord, nous avons réussi à trouver un équilibre vital entre la compétitivité de notre industrie, la visibilité, la stabilité pour les ménages et le développement d'EDF », a commenté le ministre, promettant une « protection permanente » du consommateur sur les prix de l'électricité.



Ces négociations entre EDF et son actionnaire unique « ont été longues, parfois difficiles, mais elles ont abouti », a indiqué Bruno Le Maire dans un sourire au PDG d'EDF Luc Rémont, qui participait à ce point presse et auquel ont également pris part la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, et son collègue de l'Industrie, Roland Lescure.

Soulignant l'électrification massive des usages, Bruno Le Maire a indiqué qu'il était « indispensable pour le consommateur d'avoir de la stabilité des prix », assurant qu'elle serait « garantie » par ce nouvel accord. À l'issue de ces négociations, l'accord signé permettra « aussi de garantir à nos compatriotes