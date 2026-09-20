L'Etat accorde un prêt de 2 millions d'euros à l'usine Fibre Excellence de Saint-Gaudens

La société Fibre Excellence de Saint-Gaudens en Haute-Garonne, le 29 juillet 2026 ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

L'Etat va accorder un prêt de deux millions d'euros à la société Fibre Excellence Saint-Gaudens (Haute-Garonne), en redressement judiciaire depuis fin avril, selon un arrêté publié dimanche au Journal officiel.

"Le prêt sera versé par BpiFrance Assurance Export au nom de l'Etat selon les modalités décrites dans le contrat de prêt entre la SAS Fibre Excellence Saint-Gaudens et BpiFrance Assurance Export", est-il écrit dans cet arrêté précisant que ce prêt est réalisé au titre du programme du Fonds de développement économique et social (FDES).

Dernier producteur de pâte à papier en France, le groupe Fibre Excellence espère le sauvetage de son usine de Saint-Gaudens, près de Toulouse, en redressement judiciaire depuis fin avril et qui vient de bénéficier d'un nouveau délai de trois mois pour qu'un investisseur potentiel finalise son offre de reprise.

Vendredi, L'État a repris la main dans la mise en sécurité de l'usine de Fibre Excellence de Tarascon (Bouches-du-Rhône), en cessation d'activité, pour pallier "l'incurie" du liquidateur judiciaire qui avait poussé d'ex-salariés à relancer eux-mêmes le site, avait annoncé le gouvernement.

Depuis début septembre, la mise en sécurité de ce site classé Seveso seuil bas est au coeur d'un bras de fer entre le liquidateur judiciaire, la préfecture et les anciens salariés.