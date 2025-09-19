L'Estonie dit que trois avions de chasse russes ont violé son espace aérien

(Bien lire "durant une tentative d'interception" au dernier paragraphe)

Trois avions militaires russes ont violé l'espace aérien de l'Estonie vendredi, a déclaré le gouvernement du pays membre de l'Otan, dans un climat de plus en plus tendu sur le flanc oriental de l'alliance transatlantique.

L'incident survient après l'intrusion de plus de 20 drones russes dans l'espace aérien polonais dans la nuit du 9 au 10 septembre, qui a poussé les avions de l'Otan à abattre une partie de ces engins. Selon les responsables occidentaux, la Russie a voulu avec cette intrusion tester l'état de préparation et la détermination de l'Alliance.

Selon l'Estonie, trois avions de combat MiG-31 sont entrés dans son espace aérien sans autorisation et y sont restés pendant 12 minutes au total.

"La Russie a déjà violé l'espace aérien estonien à quatre reprises cette année, ce qui est inacceptable en soi, mais la violation d'aujourd'hui, au cours de laquelle trois avions de combat sont entrés dans notre espace aérien, est d'une brutalité sans précédent", a déclaré le ministre des Affaires étrangères Margus Tsahkna.

"Il faut répondre aux contrôles toujours plus rigoureux des frontières et à l'agressivité de la Russie en renforçant rapidement la pression politique et économique", a-t-il ajouté.

Tallinn a indiqué avoir protesté auprès du plus haut diplomate russe dans le pays.

Fervente partisane de l'Ukraine, l'Estonie a déclaré en mai que Moscou avait brièvement envoyé un avion de chasse dans l'espace aérien de l'Otan au-dessus de la mer Baltique durant une tentative d'interception d'un pétrolier à destination de la Russie, considéré comme faisant partie d'une "flotte fantôme" défiant les sanctions occidentales.

(Reportage Reuters, version française Benjamin Mallet, édité par Jean-Stéphane Brosse)