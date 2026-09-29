L'Estonie accuse la Russie d'avoir commandité un incendie

L'Estonie a dit mardi être parvenue à la conclusion qu'un incendie ayant eu lieu en août dans les locaux de la société de défense Milrem Robotics, fournisseur de drones terrestres pour l'Ukraine, était un acte criminel commandité par les services de sécurité russes.

Le Premier ministre de la république balte, Kristen Michal, a déclaré que cette conclusion s'appuyait sur les éléments recueillis par le Service de sécurité intérieure (KAPO). Il s'est refusé à donner davantage de détails, invoquant la confidentialité des services.

Le Kremlin a rejeté cette accusation qu'il a qualifiée d'infondée et dit ne pas prendre au sérieux.

Interrogé sur les accusations de guerre hybride menée par Moscou à l'encontre des Européens, le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a répondu : "Je n'ai aucun doute sur le fait que c'est une guerre que l'Europe mène contre nous."

Le Premier ministre suédois Ult Kristersson a jugé le cas "extrêmement grave" et a exprimé sa solidarité avec Tallinn.

Sur X, Emmanuel Macron a dénoncé "une dangereuse fuite en avant de la part de la Russie, qui ne fera que la mener dans l'impasse".

"La Russie doit savoir qu'elle n'aura raison ni de notre unité, ni de notre détermination à continuer de soutenir l'Ukraine", a ajouté le président français.

(Essi Lehto à Helsinki, avec bureaux de Reuters, Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Benoit Van Overstraeten)