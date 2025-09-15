L'Espagne veut exclure Israël et Russie des compétitions sportives internationales

(Actualisé avec communiqué UCI)

Le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, a déclaré lundi qu'Israël et la Russie devraient être bannis des compétitions sportives internationales jusqu'à ce que les "actes barbares" cessent, faisant référence aux guerres à Gaza et en Ukraine.

Pedro Sanchez a aussi déclaré qu'il condamnait les violentes manifestations propalestiniennes qui ont eu lieu dimanche à Madrid et qui ont perturbé le Tour d'Espagne, entraînant l'interruption de la dernière étape et l'annulation de la cérémonie protocolaire.

Dimanche, avant les manifestations provoquant l'annulation de l'étape, le chef du gouvernement avait fait part de son "admiration pour le peuple espagnol qui se mobilise pour des causes justes comme la Palestine".

Pendant trois semaines, le Tour d'Espagne a été marqué par de nombreuses perturbations causées par des manifestations propalestiniennes pour protester contre la présence de l'équipe Israel-Premier Tech.

Lundi, Javier Guillen, le directeur général de la Vuelta, a également condamné les manifestations madrilènes de dimanche, qualifiant les scènes chaotiques d'"absolument inacceptables".

"Je tiens à exprimer mes regrets, mais surtout à condamner ce qui s'est passé lors de la dernière étape de la Vuelta", a déclaré Javier Guillen lors d'une conférence de presse organisée dans la capitale espagnole. "Les images parlent d'elles-mêmes. Je crois que tout ce qui s'est passé est absolument inacceptable."

Les manifestants ont scandé le slogan antifranquiste "No pasaran" ("Ils ne passeront pas") tout en renversant des barrières métalliques et en occupant le parcours de la course.

Deux personnes ont été arrêtées et 22 policiers blessés, selon le gouvernement espagnol.

L'UCI CRITIQUE LE GOUVERNEMENT ESPAGNOL

Javier Guillen a insisté sur le fait que les organisateurs de la course avaient essayé d'accueillir des manifestations pacifiques tout au long des trois semaines de l'épreuve, mais que la sécurité des cyclistes leur avait finalement forcé la main.

"Ce qu'il s'est passé, c'est qu'à environ trois kilomètres de la ligne d'arrivée, il y a eu un autre envahissement de la route au cours duquel des coureurs sont tombés au sol", a-t-il expliqué.

"Nous parlions alors non seulement de l'impossibilité de terminer l'étape normalement, mais aussi du fait que la sécurité des cyclistes était clairement en danger."

Le directeur de la course a éludé à plusieurs reprises la question de savoir si l'équipe Israel-Premier Tech aurait dû y participer, affirmant que les organisateurs avaient simplement suivi le règlement de l'Union cycliste internationale (UCI).

"La position du Tour est claire, nous l'avons expliquée et nous l'avons dite : nous sommes guidés par les règlements de l'Union cycliste internationale", a-t-il ajouté.

"Nous pensons qu'il est formidable que tout le monde profite de la plateforme de communication de la course pour exprimer les revendications qu'ils souhaitent", a-t-il déclaré. "Mais de la même manière que nous respectons le droit de protester, nous voulons et exigeons le respect de la course et de nos athlètes."

L'Union cycliste internationale a réagi lundi après-midi par voie de communiqué dans lequel elle "exprime sa complète désapprobation et sa profonde préoccupation au sujet des événements qui ont marqué l’édition 2025 de La Vuelta, notamment l’arrêt brutal de la dernière étape (...) à Madrid".

"Nous regrettons (...) le fait que le Premier ministre espagnol et son gouvernement aient apporté leur soutien à des actions menées sur une compétition sportive pouvant en entraver le bon déroulement et (...) aient exprimé leur admiration envers les manifestants", a ajouté l'UCI.

"Cette position est en contradiction totale avec les valeurs olympiques de rassemblement, de respect mutuel et de paix. Elle est en outre de nature à remettre en cause la capacité de l’Espagne à accueillir de grands événements sportifs internationaux en assurant leur déroulement dans de bonnes conditions de sécurité et conformément aux principes de la Charte olympique."

(Reportage Joan Faus et Fernando Kallas, version française Vincent Daheron, édité par Augustin Turpin)