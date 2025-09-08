 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
L'Espagne va renforcer ses restrictions aux exportations d'armes vers Israël
information fournie par Reuters 08/09/2025 à 18:30

L'illustration montre les drapeaux de l'Espagne et d'Israël

MADRID (Reuters) -L'Espagne va accentuer la pression sur Israël en interdisant aux navires et aux avions transportant des armes à destination de l'Etat hébreu de faire escale dans les ports espagnols ou d'entrer dans son espace aérien en raison de l'offensive militaire israélienne à Gaza, a déclaré lundi le président du gouvernement, Pedro Sanchez.

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Saar, a accusé Madrid de tenter de détourner l'attention du public de ses scandales de corruption internes et a qualifié ses mesures d'"antisémites".

L'Espagne, qui a reconnu l'État palestinien en mai 2024 et qui critique ouvertement la guerre d'Israël dans la bande de Gaza, a répondu aux commentaires de Gideon Saar en convoquant son ambassadrice à Tel-Aviv pour consultations.

L'Espagne interdira en outre l'entrée sur son territoire à toute personne ayant participé directement à ce que Pedro Sanchez a qualifié de "génocide".

Israël a catégoriquement nié dans le passé que ses actions dans la bande de Gaza constituent un génocide et conteste actuellement une plainte pour génocide déposée devant la Cour internationale de Justice (CIJ) de La Haye.

Madrid augmentera par ailleurs son aide à l'Autorité palestinienne et à l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), et imposera un embargo sur les produits fabriqués dans les colonies israéliennes situées dans les territoires palestiniens occupés.

"Nous espérons que (ces mesures) serviront à renforcer la pression sur le Premier ministre Netanyahu et son gouvernement pour qu'ils allègent certaines des souffrances endurées par la population palestinienne", a déclaré Pedro Sanchez lors d'une allocution publique diffusée par la télévision locale.

Israël a interdit en réponse l'entrée sur son territoire à la ministre du Travail Yolanda Diaz et à la ministre de la Jeunesse Sira Rego, toutes deux membres du petit parti de gauche Sumar, membre minoritaire de la coalition au pouvoir.

Le ministère espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares, a déclaré que l'interdiction d'entrée imposée par Israël était inacceptable, ajoutant que les mesures prises par Pedro Sanchez étaient conformes à l'opinion publique espagnole et reflétaient le soutien de Madrid à la paix, aux droits de l'homme et au droit international.

Il a déclaré que l'Espagne était un pays engagé dans la lutte contre l'antisémitisme et a souligné l'octroi de la nationalité espagnole à 72.000 Juifs séfarades, descendants de ceux qui ont été expulsés de la péninsule ibérique au XVe siècle.

Dans un communiqué séparé, le ministère a déclaré que l'Espagne condamnait fermement "l'acte terroriste perpétré lundi à Jérusalem-Est", au cours duquel des hommes armés palestiniens ont ouvert le feu dans un arrêt de bus, tuant six personnes, dont un ressortissant espagnol vivant en Israël.

(Rédigé par Inti Landauro et David Latona ; version française Noémie Naudin et Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)

Proche orient
