L'Espagne va accorder une aide de 817 millions d'euros d'aide à l'Ukraine
information fournie par Reuters 18/11/2025 à 19:45

L'Espagne va accorder une nouvelle aide à l'Ukraine d'un montant de 817 millions d'euros et achètera des équipements militaires américains d'une valeur de 100 millions d'euros dans le cadre du programme PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), a annoncé mardi le président du gouvernement, Pedro Sanchez.

Pedro Sanchez s'exprimait aux côtés du président ukrainien Volodimir Zelensky, qui effectuait une visite à Madrid dans le cadre d'une tournée européenne visant à renforcer les défenses aériennes de l'Ukraine.

Le dirigeant ukrainien avait visité plus tôt dans la journée les locaux de plusieurs entreprises espagnoles spécialisées dans le secteur de la défense.

Le programme PURL a remplacé les dons d'armes américains à l'Ukraine, Washington exigeant désormais que les alliés financent eux-mêmes les livraisons d'armes américaines.

Volodimir Zelensky se rendra mercredi en Turquie avec, a-t-il dit, l'objectif de relancer le processus de négociation pour mettre fin à la guerre en Ukraine.

(Asilinn Laing et Victoria Waldersee; version française Camille Raynaud, édité par Tangi Salaün)

