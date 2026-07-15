L’Espagne pourra compter sur un soutien de poids lors de la finale

L’Espagne pourra compter sur un soutien de poids lors de la finale

Pas suffisant pour remettre des paroles à la Marcha Real . Le roi Felipe VI se rendra à New York ce dimanche pour assister à la finale du Mondial , pour laquelle l’Espagne s’est qualifiée mardi soir en battant la France (0-2).

La famille royale espagnole au complet

Le roi d’Espagne assistera donc à la deuxième finale de Coupe du monde disputée par la Roja dans son histoire, a annoncé la Maison royale ce mercredi. Le souverain hispanique sera accompagné de sa femme et de ses deux filles . Felipe VI avait déjà assisté à la rencontre entre l’Espagne et l’Uruguay en phase de poules (0-1).…

LB pour SOFOOT.com