L'Espagne et la Turquie s'imposent, la Géorgie dit adieu au Mondial
Les surprises n’ont pas eu lieu ce mardi soir.
Et encore moins à Valladolid, où l’ Espagne a écrasé sans forcer la Bulgarie , grâce à un doublé de Mikel Merino, un CSC et un penalty de Mikel Oyarzabal. En bonne voie pour s’adjuger la première place du groupe E avec un quatre sur quatre, la Roja garde trois points d’avance sur la Turquie avant les deux dernières journées. Les deux sélections devront dicter leur loi lors des deux dernières journées de qualifs, au mois de novembre.…
TJ pour SOFOOT.com
