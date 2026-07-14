L'Espagne double la mise
Ça sent le roussi pour les Bleus. La France est désormais menée 2-0 par l’Espagne. Après un une-deux avec Dani Olmo, Pedro Porro se retrouve seul dans la surface de réparation et trompe Mike Maignan. Le latéral de Tottenham double la mise et met l’Espagne sur les bons rails.
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