L'Espagne devrait accueillir 100 millions de touristes cette année

(Actualisé avec précisions, contexte et déclarations du ministre)

par Corina Pons

L'Espagne devrait franchir la barre symbolique des 100 millions de touristes étrangers cette année, a déclaré lundi à la presse le ministre de l'Industrie, de l'Energie et du Tourisme, Jordi Hereu.

Le nombre de touristes étrangers en Espagne était de 96,8 millions en 2025, ce qui représentait déjà un record et une hausse de 3,2% par rapport à l'année précédente.

Deuxième pays le plus visité au monde derrière la France, l'Espagne mise sur les conséquences des conflits au Moyen-Orient pour attirer davantage de visiteurs.

"Nous atteindrons probablement (100 millions) si cette tendance se poursuit. Ce serait l'issue naturelle", a déclaré Jordi Hereu.

Le gouvernement espagnol estime que les touristes contribueront à hauteur de 64 milliards d'euros à l'économie sur la période de juin à septembre, soit une hausse de 10% par rapport à la même période en 2025, ce qui devrait consolider le rôle du tourisme comme moteur clé de la croissance économique du pays.

Quelque 43 millions de touristes en provenance de l'étranger sont attendus entre juin et septembre en Espagne, soit 6% de plus qu'à la même période l'an dernier. Le gouvernement anticipe une hausse du nombre d'arrivées de touristes, comme au printemps, l'incertitude géopolitique liée au conflit en Iran stimulant la demande vers l'Europe.

Ces derniers mois, les troubles au Moyen-Orient ont détourné certains voyageurs des destinations de la région et ont soutenu la demande pour les pays du sud de la Méditerranée.

"Il y a trois mois, nous pensions que le conflit au Moyen-Orient pourrait ralentir l'arrivée des touristes, mais les données montrent une résilience remarquable malgré les circonstances", a observé Jordi Hereu.

D'ici le 1er octobre, le nombre d'arrivées de visiteurs devrait atteindre près de 80 millions, un résultat supérieur aux prévisions fournies en mars par les autorités.

Alors que les destinations balnéaires traditionnelles devraient continuer à attirer les vacanciers, le gouvernement espagnol a déclaré que plusieurs autres régions du pays enregistreraient probablement des gains encore plus importants, notamment grâce à l'éclipse solaire totale prévue en août, qui sera visible sur une vaste étendue de zones rurales et du nord de l'Espagne.

Jordi Hereu a noté que de nombreux établissements d'hébergement dans les zones rurales affichaient déjà complet en raison de l'intérêt suscité par ce phénomène.

(Reportage Corina Pons; rédigé par David Latona; version française Claude Chendjou, édité par Sophie Louet)