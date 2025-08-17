L'Espagne déploie des troupes supplémentaires pour lutter contre 20 feux de forêt majeurs

par Guillermo Martinez et Ana Cantero

Les températures caniculaires entravaient dimanche les efforts pour contenir pas moins de 20 feux de forêt majeurs en Espagne, contraignant le gouvernement à déployer 500 militaires supplémentaires de l'unité d'urgence de l'armée pour prêter main forte aux opérations des pompiers.

Dans la région de Galice, dans le Nord-Ouest du pays, plusieurs incendies ont convergé pour ne plus former qu'un immense brasier, forçant la fermeture des services autoroutiers et ferroviaires qui desservent la région.

L'Europe du Sud est confrontée au pire épisode de feux de forêts qu'elle ait connue en vingt ans, et l'Espagne compte parmi les pays les plus durement touchés.

Sur la seule semaine écoulée, les feux de forêt ont causé la mort de trois personnes tandis que plus de 115.000 hectares sont partis en fumée. Le Portugal voisin lutte aussi contre des incendies très étendus.

La météo complique les opérations avec des températures susceptibles d'atteindre 45 degrés dans certaines zones dimanche, selon l'agence météorologique nationale espagnole AEMET.

"Des jours difficiles nous attendent encore, et malheureusement, les conditions climatiques ne sont pas de notre côté", a dit le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez au cours d'une conférence de presse dans la région d'Ourense, l'une des plus sinistrée.

Il a annoncé l'arrivée de nouveaux renforts militaires, portant à 1.900 le nombre total des soldats déployés à travers le pays.

Selon des données du ministère de l'Intérieur, depuis juin 27 personnes ont été arrêtés et 92 font l'objet d'une enquête pour incendie criminel présumé.

