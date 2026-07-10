L'équipe de France fait peur aux médias du monde entier

« Les méchants » ont une nouvelle fois impressionné ce jeudi soir en étrillant le Maroc 2-0. Première qualifiée en demi-finales, l’équipe de France a récolté des louanges de l’ensemble des médias du monde entier.

Du côté des États-Unis, The Athletic se pose la question que l’on se pose tous : « Quelle équipe peut les stopper ? » Un constat partagé par la BBC, qui en remet une couche en se demandant si cette équipe ne serait-elle pas «la meilleure équipe de France de l’histoire ? » . …

ABS pour SOFOOT.com