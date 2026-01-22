L'Equateur impose 30% de taxes douanières à son voisin colombien

( AFP / LUIS ACOSTA )

Le président équatorien Daniel Noboa a annoncé mercredi imposer des droits de douane de 30% sur les importations en provenance de la Colombie, invoquant un manque de soutien de son voisin dans sa lutte contre la violence liée au trafic de drogue.

"Face au manque de mesures fermes et de réciprocité, l'Equateur appliquera un taux de 30% aux importations en provenance de Colombie à compter du 1er février", a indiqué sur X le président Noboa, parmi les principaux alliés de Donald Trump en Amérique latine.

"Nos militaires continuent d'affronter, sans coopération, des groupes criminels liés au trafic de drogue à la frontière" de plus de 600 km avec la Colombie, premier producteur mondial de cocaïne, a-t-il précisé.

"La Colombie et l'Equateur entretiennent une coopération étroite et historique contre le narcotrafic, dont les résultats sont dynamisés par une coordination permanente", a réagi sur X le ministre colombien de la Défense, Pedro Sanchez.

"Nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde" dans la lutte contre le narcotrafic, a rétorqué M. Noboa au quotidien colombien El Tiempo depuis Davos où il participe au Forum économique mondial.

- Inspiré par Trump -

Cette décision semble s'inspirer de la hausse des droits de douane imposée à la plupart des pays du monde par Donald Trump, son principal levier pour négocier ou exercer une pression sur ceux qui ne s'alignent pas sur ses positions.

Dès son retour à la Maison Blanche en janvier 2025, il avait notamment menacé le Mexique de taxes douanières pour qu'il freine le trafic de drogue, notamment de fentanyl, et l'immigration irrégulière vers son pays.

Le président équatorien a précisé que les droits de douane resteraient en vigueur "jusqu'à ce qu'il y ait un engagement réel à lutter conjointement contre le trafic de drogue et l'exploitation minière illégale à la frontière, avec le même sérieux et la même détermination que ceux dont fait preuve l'Equateur".

"Nous avons fait de réels efforts pour coopérer avec la Colombie, même avec un déficit commercial dépassant 1 milliard de dollars par an", a ajouté M. Noboa.

La Colombie est le principal partenaire commercial de l'Equateur au sein de la Communauté andine, qui inclut la Bolivie et le Pérou.

Selon la Banque centrale équatorienne, le pays a exporté pour environ 850 millions de dollars de biens vers la Colombie et en a importé pour 2,112 milliards.

La Colombie exporte principalement vers l'Equateur de l'énergie électrique, des médicaments, des véhicules, des produits cosmétiques et des plastiques, selon l'Association nationale du commerce extérieur (Analdex) de Colombie.

Le président colombien de gauche Gustavo Petro n'avait pas mercredi, en fin journée, réagi à cette annonce.

Le ministre de l'Intérieur de l'Equateur, John Reimberg, a lui affirmé que les autorités colombiennes "ne prennent pas les mesures adéquates pour prévenir la culture, la transformation et l'acheminement" de cocaïne vers l'Equateur.

Depuis décembre, le gouvernement équatorien ne laisse ouvert qu'un seul passage frontalier avec la Colombie, et un autre avec le Pérou, pour des "raisons de sécurité nationale".

Les frontières équatoriennes, majoritairement sur des zones forestières, sont perméables et comportent une multitude de passages clandestins utilisés pour la contrebande.