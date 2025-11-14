L'Equateur, confronté à la violence, vote sur le retour de soldats étrangers

par Alexandra Valencia

Les Equatoriens sont appelés aux urnes dimanche pour se prononcer sur le rétablissement de bases militaires étrangères dans leur pays et sur la convocation d'une assemblée constituante, deux piliers de la politique voulue par le président Daniel Noboa pour combattre le crime organisé.

Longtemps considéré comme l'un des pays les plus sûrs d'Amérique latine, l'Equateur est devenu ces dernières années une importante voie de transit du trafic de drogue en raison de sa situation au bord de l'océan Pacifique, ce qui a entraîné une flambée de l'insécurité et affaibli son économie déjà fragile.

Les sondages d'opinion montrent qu'une majorité d'électeurs est favorable à la convocation d'une assemblée chargée de réécrire la Constitution adoptée sous le précédent président de gauche Rafael Correa mais qu'ils sont partagés sur le retour de bases étrangères.

Daniel Noboa affirme qu'une révision constitutionnelle est nécessaire pour adapter la loi fondamentale à la réalité du pays et favoriser la coopération internationale dans la lutte contre le crime organisé.

Les Etats-Unis, qui voient en Daniel Noboa un "excellent partenaire" dans la lutte contre l'immigration clandestine et le narcotrafic, ont multiplié ces dernières semaines les bombardements en mer des Caraïbes et dans le Pacifique sur des embarcations soupçonnées de convoyer de la drogue, tuant plus de 70 personnes.

Daniel Noboa a ratifié l'an dernier deux accords avec les Etats-Unis pour des opérations militaires conjointes. Les deux pays sont aussi liés par un accord d'interception aérienne permettant des saisies de drogue et d'armes en mer.

La ville côtière de Manta a accueilli des soldats américains pendant une décennie, jusqu'en 2009, lorsque Rafael Correa a refusé de renouveler leur présence et fait inscrire dans la Constitution l'interdiction de bases militaires étrangères en Equateur.

Kristi Noem, la secrétaire américaine à la Sécurité intérieure, a récemment visité des installations militaires à Manta et une base aérienne à Salinas avec Daniel Noboa.

John Reimberg, ministre équatorien de l'Intérieur, a affirmé mardi à l'antenne d'une radio locale que les saisies de drogue s'étaient effondrées de plus de 70% dans l'année ayant suivi la fermeture de la base de Manta en raison de l'arrêt des opérations conjointes d'interception.

L'Equateur a saisi de janvier à septembre 146,4 tonnes de drogue, contre 208 tonnes sur la même période en 2024. Les morts violentes ont en revanche bondi de plus de 36% sur un an au cours des neuf premiers mois de 2025.

(Alexandra Valencia à Quito, avec Yury Garcia à Guayaquil, version française Bertrand Boucey, édité par Sophie Louet)