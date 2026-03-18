L'épidémie de méningite au Royaume-Uni touche 20 personnes, deux décès

Cinq nouveaux cas de méningite ont été recensés dans le Kent, dans le sud-est de l'Angleterre, ont annoncé mercredi les autoritaires sanitaires britanniques, qui évoquent une épidémie "sans précédent", marquée par deux décès et un total de 20 cas à ce stade.

Toutes les personnes touchées par cette épidémie sont de jeunes adultes, a précisé l'Agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSA).

Les deux victimes sont un étudiant de 21 ans de l'université du Kent, située à Canterbury, et une élève d'une école de la ville de Faversham, à l'ouest de Canterbury.

L'agence a également signalé le cas d'un nourrisson chez qui une infection à méningocoque du groupe B a été confirmée, tout en ajoutant que ce cas n'était pour l'instant pas lié à cette épidémie.

La méningite à méningocoques se manifeste par des symptômes tels que de la fièvre, des maux de tête, une respiration rapide, de la somnolence, des frissons, des vomissements et des mains et des pieds froids, poursuit l'UKHSA.

Les jeunes qui entrent à l'université ou dans un établissement d'enseignement supérieur pour la première fois sont particulièrement exposés au risque de méningite.

La majorité des cas sont liés à la discothèque "Club Chemistry" à Canterbury, entre le 5 et le 7 mars, a déclaré le ministre de la Santé britannique Wes Streeting.

L'UKHSA a précisé avoir administré environ 2.500 doses d'antibiotiques dans différents endroits du Kent.

"Par mesure de précaution supplémentaire et en collaboration avec le NHS (le système de la santé publique au Royaume-Uni), nous commençons à mettre en place un programme de vaccination ciblé contre le méningocoque B", a dit mercredi Trish Mannes, directrice régionale adjointe de l'UKHSA pour le Sud-Est.

(Version française Benoit Van Overstraeten, édité par Sophie Louet)