L'épidémie d'Ebola en RDC se propage dans de nouvelles zones de santé

(Actualisé avec nouveau bilan)

L'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo (RDC) s'est propagée dans trois nouvelles zones de santé, montre un rapport du gouvernement publié jeudi.

Le nombre de cas confirmés d'Ebola s'élevait vendredi à 689, selon les données, et 139 morts ont été recensés.

Les nouvelles zones affectées par l'épidémie se trouvent au Nord-Kivu et en Ituri, indique le rapport.

Dans le système de santé de la RDC, une zone de santé couvre une zone précise constituée de centres de santé et d'un hôpital référent. Ces zones, plus de 500 à travers le pays, couvrent de 100.000 à 150.000 personnes.

(Jessica Donati; version française Camille Raynaud)