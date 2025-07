L'envie de train porte la SNCF qui dégage 950 millions d'euros de bénéfice au premier semestre

( AFP / DAMIEN MEYER )

La SNCF a vu son bénéfice s'envoler au premier semestre grâce à l'amélioration des marges de la compagnie ferroviaire SNCF Voyageurs et du gestionnaire d'infrastructure SNCF Réseau dans le sillage d'une hausse du trafic sur les rails et des prix pour les péages.

Le groupe a dégagé un bénéfice net de 950 millions d'euros sur la période, contre 143 millions un an plus tôt, a détaillé le groupe jeudi.

Le chiffre d'affaires n'a progressé que de 0,6% à 21,5 milliards d'euros, freiné par le recul du chiffre d'affaires de Keolis (-7,1%) en raison de la perte de l'important contrat d'exploitation du réseau de tramway de Melbourne (Australie).

La direction du groupe ferroviaire a salué des résultats "satisfaisants", en insistant notamment sur la performance de SNCF Réseau, "le pivot du système", qui a augmenté ses tarifs de péage en 2025 et accueilli plus de trains sur son réseau.

Cela a permis au gestionnaire des voies ferrées d'améliorer son chiffre d'affaires de 4,1% (4,1 milliards d'euros) et sa marge de 300 millions d'euros.

L'entreprise est donc en capacité de "continuer à investir massivement dans la régénération" des infrastructures, a souligné le directeur financier de la SNCF, Laurent Trevisani.

En 2025, SNCF Réseau a augmenté significativement le prix de ses péages, déjà très élevés en France par rapport aux autres pays européens, de 2,5% pour la grande vitesse et le fret et de 6% pour le transport conventionné (TER et Intercités), au grand dam des régions qui financent le transport ferré régional.

- Fréquentation en hausse -

Autre moteur de la bonne santé de la SNCF, la compagnie ferroviaire SNCF Voyageurs a vu son chiffre d'affaires progresser de 3,2% à 10,4 milliards d'euros.

Le nombre de voyageurs a augmenté de 1,7% en un an sur le TGV, de 3,9% sur le TER et de 6,5% sur le Transilien (les trains de la région parisienne).

La croissance se poursuit même si elle ralentit par rapport aux années précédentes avec des trains de plus en plus remplis.

SNCF Voyageurs attend avec impatience la livraison des TGV nouvelle génération par Alstom pour répondre à l'explosion de la demande.

"Ceci dit, il y a encore de la place disponible (...) dans le secteur du transport régional (TER et Transilien)", a relevé Laurent Trevisani.

Comme SNCF Réseau, SNCF Voyageurs a réussi à améliorer sa marge, contribuant au bon bénéfice du groupe SNCF. L'entreprise a en plus remporté les trois appels d'offre en jeu au premier semestre sur le TER.

Depuis le début du processus d'ouverture à la concurrence du transport régional, SNCF Voyageurs a gagné sept appels d'offre sur dix, soit 80% des trajets TER en jeu.

- Entretien du réseau -

Pour les autres entités du groupe, le premier semestre a été plus compliqué, en particulier le groupe de transport public Keolis dont le chiffre d'affaires a reculé.

Le transporteur et logisticien Geodis a souffert de "la baisse de la production manufacturière en France, en Allemagne, en Italie et donc en Europe et aux Etats-Unis", a expliqué M. Trevisani.

Son chiffre d'affaires s'est contracté de 1,4%. Dans le même temps, Rail Logistics Europe, qui regroupe les activités de fret ferroviaire de la SNCF, a mieux résisté avec un chiffre d'affaires stable (-0,2%).

Ces bons résultats globaux permettent à la SNCF de maintenir des investissements importants, à 4,9 milliards d'euros au premier semestre (légèrement inférieur au premier semestre 2024 qui précédait les Jeux olympiques).

Laurent Trevisani en a d'ailleurs profité pour rappeler que la SNCF se réjouissait des conclusions tirées par le gouvernement mi-juillet à l'issue de la conférence sur le financement des infrastructures.

Le groupe ferroviaire demandait un milliard d'euros supplémentaire pour l'entretien du réseau à partir de 2028 (soit 4,5 milliards par an).

Les déclarations du gouvernement et notamment l'annonce d'une loi-cadre pour le financement des infrastructures "permettent à SNCF Réseau de mettre en branle la commande auprès des prestataires pour se mettre en situation (d'assurer les travaux nécessaires) à partir de 2028", a assuré Laurent Trevisani.