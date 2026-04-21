L'entreprise russe Rosatom discute avec des entreprises turques de la participation à la centrale nucléaire d'Akkuyu

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L'entreprise nucléaire russe Rosatom a entamé des pourparlers avec des entreprises turques en vue d'une co-propriété de la première centrale nucléaire turque, après que la guerre en Iran a stimulé l'intérêt pour ce type d'actifs.

Le projet turc de centrale nucléaire d'Akkuyu, d'une capacité de 4,8 gigawatts et d'un coût supérieur à 20 milliards de dollars, est financé par la Russie et Rosatom, son unique propriétaire, peut s'associer à un partenaire à hauteur de 49 % afin de partager l'investissement.

"Nous avons entamé des discussions de fond avec un certain nombre d'entreprises turques sur les paramètres de participation au capital social", a déclaré Alexey Likhachev, chef de Rosatom.

"Les entreprises turques sont actuellement très intéressées par une participation au capital de ce projet", a-t-il ajouté.

La recherche par Rosatom d'un co-investisseur dans Akkuyu a jusqu'à présent été infructueuse. Un consortium turc qui avait accepté de rejoindre le projet s'est effondré en 2018 et aucun nouveau candidat n'a émergé.

Likhachev a déclaré que les discussions sur l'acquisition d'une participation dans Akkuyu par des investisseurs turcs se sont intensifiées dans le contexte de la guerre en Iran, qui a mis en évidence la fragilité de l'équilibre énergétique mondial.

"Les événements survenus dans le golfe Persique, dans le détroit d'Ormuz, obligent une fois de plus les pays à revenir à la nécessité de disposer de sources d'électricité puissantes et fiables qui leur appartiennent et qui se trouvent sur leur propre territoire", a déclaré Likhachev.

Moscou et Ankara ont signé un accord en 2010 pour construire une centrale nucléaire avec quatre réacteurs russes VVER-1200, mais le projet a connu des retards répétés et des obstacles bureaucratiques.

Rosatom a commencé la construction de la centrale en 2018. La date de mise en service a été repoussée à plusieurs reprises par rapport à la date initialement prévue de 2023 et est maintenant attendue à la fin de 2026.

Après l'intervention militaire de Moscou en Ukraine en 2022, la pression sur le projet s'est accrue. Bien que Rosatom n'ait pas été visé par les sanctions occidentales, les risques liés aux paiements et à d'autres questions demeurent. Quelque 2 milliards de dollars de paiements sont bloqués sur un compte bancaire de JPMorgan, bien qu'Ankara ait déclaré qu'elle jouait un rôle de médiateur dans les efforts visant à les débloquer.

Likhachev a déclaré que tous les problèmes liés à Akkuyu avaient été résolus.