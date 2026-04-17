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L’entraîneur de Mayence encense Strasbourg
information fournie par So Foot 17/04/2026 à 11:53

L’entraîneur de Mayence encense Strasbourg

L’entraîneur de Mayence encense Strasbourg

Le Racing choque l’Europe. La victoire éclatante de Strasbourg sur Mayence (4-0) synonyme de qualification en demi-finales de Ligue Conférence a marqué les esprits. Et ce n’est pas l’entraîneur du club allemand qui dira le contraire.

« Strasbourg nous a littéralement écrasés »

Dépité après la débâcle de son équipe, Urs Fischer a énoncé les difficultés de son équipe en conférence de presse d’après-match : « Les 90 minutes que j’ai vues ont vraiment fait remonter beaucoup de choses à la surface. Nous avons été complètement dépassés aujourd’hui. Oui, il faut le dire sans détour. À aucun moment nous n’avons eu le contrôle du match. Nous n’avons jamais trouvé notre rythme, nous avons eu du mal à relancer, nous avons à peine réussi à garder le ballon et nous avons tout simplement offert trop de ballons à l’adversaire. » L’ancien coach de l’Union Berlin s’est ensuite incliné devant la formation alsacienne : « Strasbourg nous a littéralement écrasés aujourd’hui, et je pense que ça résume bien la situation. »

VM pour SOFOOT.com

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