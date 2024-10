information fournie par So Foot • 29/10/2024 à 15:09

L'entraîneur de Gérone peste contre le prix des places en Ligue des champions

Enfin un coach soucieux des fans.

Qualifié surprise en Ligue des champions, Gérone connaît des débuts contrastés dans la reine des compétitions (une victoire et deux défaites) maisqui n’empêchent pas le club de fixer les tarifs des places à des prix très élevés . En effet, pour la réception d’Arsenal début décembre, les prix pour les membres se situent entre 85 et 123 euros, et la vente au grand public va de 95 à 136 euros .…

AT pour SOFOOT.com