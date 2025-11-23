L’énorme boulette de l’équipe com’ du Real lors de son assemblée annuelle

La boulette qui passe (vraiment mal).

Séquence de malaise à l’assemblée annuelle du Real Madrid, ce dimanche. Dans une vidéo en hommage aux personnes disparues en 2025, l’équipe com’ des Merengues a laissé passer une erreur monumentale dans le montage, en se trompant de photo au moment de rendre hommage au défunt André Silva , décédé le 3 juillet dernier en compagnie de son frère Diogo Jota. Le problème, c’est que la photo insérée était celle d’un homonyme, actuel attaquant d’Elche, adversaire du Real Madrid ce dimanche soir, et non celle du joueur qui défendait les couleurs de Penafiel au Portugal.…

TJ pour SOFOOT.com