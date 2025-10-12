 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'Elysée dévoile un nouveau gouvernement moins politique mais toujours fragile
information fournie par Reuters 12/10/2025 à 22:27

PHOTO DE FICHIER : Le Premier ministre français Lecornu visite le commissariat de la police nationale à L'Hay-les-Roses

PHOTO DE FICHIER : Le Premier ministre français Lecornu visite le commissariat de la police nationale à L'Hay-les-Roses

PARIS (Reuters) -L'Elysée a dévoilé dimanche le nouveau gouvernement du Premier ministre Sébastien Lecornu, présenté comme plus technique et moins politique avec l'arrivée de personnalités issues de la société civile, mais dont les chances de survie restent suspendues à une absence de censure des oppositions.

Renommé vendredi soir à Matignon par le président Emmanuel Macron, qui lui a laissé "carte blanche", Sébastien Lecornu souhaitait un gouvernement composé de profils sans ambition présidentielle pour 2027.

Illustrant cette volonté, le préfet de police de Paris Laurent Nunez a été nommé au ministère de l'Intérieur en remplacement de Bruno Retailleau.

L'ancien PDG de la SNCF Jean-Pierre Farandou obtient le ministère du Travail et des Solidarités, en remplacement de Catherine Vautrin.

Celle qui avait aussi le portefeuille de la Santé est remplacée à cette charge par la députée Ensemble pour la République (EPR) Stéphanie Rist.

Maintenue au gouvernement, Catherine Vautrin obtient le ministère des Armées, en remplacement de l'éphèmère Bruno Le Maire.

Plusieurs figures du gouvernement précédent sont reconduites à leur poste, à l'instar de Roland Lescure à l'Economie et d'Amélie de Montchalin aux Comptes publics, de Jean-Noël Barrot aux Affaires étrangères, de Gérald Darmanin à la Justice, de Rachida Dati à la Culture ainsi que de Philippe Tabarot aux Transports.

En rupture avec la ligne des Républicains (LR), dont le bureau politique a décidé d'une non-participation au gouvernement, la ministre de l'Agriculture Annie Genevard conserve aussi son portefeuille.

Le député LR et ancien maire de L'Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne) Vincent Jeanbrun entre par ailleurs au gouvernement comme ministre de la Ville et du Logement.

Monique Barbut, l'ancienne présidente du fonds mondial pour la nature WWF France et envoyée spéciale des dix ans de l’accord de Paris sur le climat, est nommée à la Transition écologique et à la Biodiversité à la place d'Agnès Pannier-Runacher, qui avait annoncé qu'elle quittait le gouvernement.

Le haut fonctionnaire Edouard Geffray, ancien directeur général de l'enseignement scolaire, remplace Elisabeth Borne à l'Education nationale.

La navigatrice Catherine Chabaud, première femme à terminer le Vendée Globe en 1996, a été nommée ministre de la Mer tandis que Maud Bregeon redevient porte-parole du gouvernement.

Moins d'une semaine après sa démission soudaine et la chute de son premier gouvernement en seulement 14 heures, Sébastien Lecornu disposait d'une marge de manœuvre considérablement réduite pour former son équipe, alors que le temps presse s'il veut faire adopter un budget 2026 d'ici le 31 décembre.

Un conseil des ministres est prévu mardi à 10h00 (08h00 GMT), a fait savoir l'Elysée.

(Rédigé par Blandine Hénault, édité par Zhifan Liu)

Crise de gouvernement
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Jean-Pierre Farandou le 25 septembre 2024 à Strasbourg ( AFP / Abdesslam MIRDASS )
    Jean-Pierre Farandou, un cheminot au Travail
    information fournie par AFP 12.10.2025 22:34 

    Jean-Pierre Farandou, reconnu pour son ouverture au dialogue pendant les six ans qu'il a passés à la tête de la SNCF, notamment sur le sujet de la retraite des cheminots, devient ministre du Travail et des Solidarités. Nommé dimanche, celui qui est toujours officiellement ... Lire la suite

  • Catherine Vautrin le 11 août 2025, à Paris ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )
    Catherine Vautrin aux Armées après l'imbroglio Le Maire
    information fournie par AFP 12.10.2025 22:33 

    Bruno Le Maire ayant renoncé face à la polémique, le portefeuille des Armées revient à Catherine Vautrin, qui troque son super-ministère de la Santé, du Travail et des Solidarités pour ce poste régalien où elle devra piloter le réarmement français face au regain ... Lire la suite

  • Le Premier ministre français Lecornu visite le commissariat de la police nationale à L'Hay-les-Roses
    Principales réactions à l'annonce de la composition du gouvernement Lecornu II
    information fournie par Reuters 12.10.2025 22:31 

    PARIS (Reuters) -L'Elysée a dévoilé dimanche le nouveau gouvernement du Premier ministre Sébastien Lecornu, présenté comme plus technique et moins politique avec l'arrivée de personnalités issues de la société civile, mais dont les chances de survie restent suspendues ... Lire la suite

  • Le Premier ministre français, M. Lecornu, rend visite aux fonctionnaires du commissariat de la police nationale de L'Hay-les-Roses
    Cerné, Lecornu au défi de former rapidement un gouvernement
    information fournie par Reuters 12.10.2025 22:27 

    PARIS (Reuters) -Au surlendemain de la reconduction de Sébastien Lecornu à Matignon, l'incertitude continue de planer sur les perspectives de son gouvernement, dont la composition reste inconnue et qui peine à rallier des soutiens. Avec l'implosion du "socle commun", ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank