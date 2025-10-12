L'Elysée dévoile un nouveau gouvernement moins politique mais toujours fragile

PHOTO DE FICHIER : Le Premier ministre français Lecornu visite le commissariat de la police nationale à L'Hay-les-Roses

PARIS (Reuters) -L'Elysée a dévoilé dimanche le nouveau gouvernement du Premier ministre Sébastien Lecornu, présenté comme plus technique et moins politique avec l'arrivée de personnalités issues de la société civile, mais dont les chances de survie restent suspendues à une absence de censure des oppositions.

Renommé vendredi soir à Matignon par le président Emmanuel Macron, qui lui a laissé "carte blanche", Sébastien Lecornu souhaitait un gouvernement composé de profils sans ambition présidentielle pour 2027.

Illustrant cette volonté, le préfet de police de Paris Laurent Nunez a été nommé au ministère de l'Intérieur en remplacement de Bruno Retailleau.

L'ancien PDG de la SNCF Jean-Pierre Farandou obtient le ministère du Travail et des Solidarités, en remplacement de Catherine Vautrin.

Celle qui avait aussi le portefeuille de la Santé est remplacée à cette charge par la députée Ensemble pour la République (EPR) Stéphanie Rist.

Maintenue au gouvernement, Catherine Vautrin obtient le ministère des Armées, en remplacement de l'éphèmère Bruno Le Maire.

Plusieurs figures du gouvernement précédent sont reconduites à leur poste, à l'instar de Roland Lescure à l'Economie et d'Amélie de Montchalin aux Comptes publics, de Jean-Noël Barrot aux Affaires étrangères, de Gérald Darmanin à la Justice, de Rachida Dati à la Culture ainsi que de Philippe Tabarot aux Transports.

En rupture avec la ligne des Républicains (LR), dont le bureau politique a décidé d'une non-participation au gouvernement, la ministre de l'Agriculture Annie Genevard conserve aussi son portefeuille.

Le député LR et ancien maire de L'Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne) Vincent Jeanbrun entre par ailleurs au gouvernement comme ministre de la Ville et du Logement.

Monique Barbut, l'ancienne présidente du fonds mondial pour la nature WWF France et envoyée spéciale des dix ans de l’accord de Paris sur le climat, est nommée à la Transition écologique et à la Biodiversité à la place d'Agnès Pannier-Runacher, qui avait annoncé qu'elle quittait le gouvernement.

Le haut fonctionnaire Edouard Geffray, ancien directeur général de l'enseignement scolaire, remplace Elisabeth Borne à l'Education nationale.

La navigatrice Catherine Chabaud, première femme à terminer le Vendée Globe en 1996, a été nommée ministre de la Mer tandis que Maud Bregeon redevient porte-parole du gouvernement.

Moins d'une semaine après sa démission soudaine et la chute de son premier gouvernement en seulement 14 heures, Sébastien Lecornu disposait d'une marge de manœuvre considérablement réduite pour former son équipe, alors que le temps presse s'il veut faire adopter un budget 2026 d'ici le 31 décembre.

Un conseil des ministres est prévu mardi à 10h00 (08h00 GMT), a fait savoir l'Elysée.

