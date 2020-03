Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Elysée annonce la libération de trois Français détenus en Irak Reuters • 26/03/2020 à 21:52









L'ELYSÉE ANNONCE LA LIBÉRATION DE TROIS FRANÇAIS DÉTENUS EN IRAK PARIS (Reuters) - L'Elysée a annoncé jeudi la libération de trois Français et d'un Irakien, tous employés par l'association SOS Chrétiens d'Orient. Les quatre hommes avaient été enlevés à Bagdad le 20 janvier dernier. "Le Président de la République se félicite de la libération de nos trois compatriotes Antoine Brochon, Julien Dittmar, Alexandre Goodarzy, et de l'irakien Tariq Mattoka", dit le communiqué de la présidence de la république. (Michel Rose et Nicolas Delame)

