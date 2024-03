L'électrification des camions va nécessiter la construction de 10.000 bornes de recharge le long des routes, selon une étude

Les travaux nécessaires ne présentent pas de "difficulté technique", mais "doit être planifié dès maintenant", selon le rapport.

( AFP / OLIVIER CHASSIGNOLE )

L'électrification des poids lourds va devoir passer par une révolution dans les aires de stationnement, avec l'installation d'ici 2035 de quelque 10.000 bornes de recharge, selon une étude inédite présentée jeudi 14 mars par Vinci Autoroutes, TotalEnergies, Enedis et les grandes marques de camions.

MAN, Mercedes ou Renault Trucks, qui ont participé à l'étude avec d'autres constructeurs, ont lancé fin 2023 leurs premiers camions longue distance dotés de gigantesques batteries.

Après les avoir rechargés au dépôt, pour les alimenter sur leur trajet, il faudrait déployer le long des grands axes 10.000 points de recharge lents pour les pauses de longue durée (100 kW), et 2.200 pour la recharge rapide (800 à 1.000 kW).

Selon le scénario volontariste retenu, 30% des poids lourds seraient électrifiés à horizon 2035, et 25,3% des trajets longue distance en France seraient électrifiés. Sur un quart des tronçons, le plus fréquenté, minimum 50% des places devraient ainsi être équipées de points de recharge à horizon 2035, soit jusqu'à 58 bornes sur chacune de ces aires.

Les places manquent déjà

Alors que les places de stationnement manquent déjà, la création des infrastructures de recharge pour poids lourd pourrait engendrer la suppression d'une place sur trois. Le rapport préconise ainsi d'agrandir ces aires de stationnement, sous peine de manquer de 7.000 à 8.000 places en 2035.

Ces camions tireront sur le réseau : d'ici à 2035, la consommation d'électricité des poids lourds électriques, en itinérance et non au dépôt, devrait atteindre jusqu’à 3,5 térawattheures, soit 0,8 % de la consommation en France en 2022 (460 TWh).

Les besoins de recharge des poids-lourds sont plus forts du mardi au jeudi, et en fin de matinée en raison des recharges rapides lors de la pause déjeuner. Ces besoins sont complémentaires de ceux des voitures électriques, qui rechargent davantage le week-end ou pendant les vacances, selon le rapport.

Pour affronter cette double électrification, il faudra investir dans le réseau électrique 629 millions d'euros d’ici à 2035. "Ce programme ne présente pas de difficulté technique, mais doit être planifié dès maintenant" , prévient le rapport.

Enedis, Vinci Autoroutes et TotalEnergies demandent à l'Etat une "feuille de route partagée et opposable" prenant en compte les besoins de chaque aire, des dispositifs réglementaires qui permettent d'accélérer le raccordement des aires, et un dispositif de subvention.