L'Égypte accueille Xi alors que la Chine renforce sa présence au Moyen-Orient

Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a accueilli mercredi au Caire son homologue chinois Xi Jinping pour une visite illustrant le rapprochement entre l'Égypte et la Chine, alors que les bouleversements au Moyen-Orient poussent plusieurs alliés des États-Unis à réévaluer leurs partenariats de sécurité.

Effectuant sa première visite en Égypte depuis dix ans, Xi Jinping a été reçu avec les honneurs militaires au palais présidentiel d'Al-Ittihadiya, selon la télévision d'État égyptienne.

Cette visite intervient après des mois de turbulences au Moyen-Orient liés à la guerre menée par les États-Unis contre l'Iran, qui a fragilisé les économies de la région et conduit certains partenaires américains à s'interroger sur leurs dispositifs de sécurité.

Partenaire majeur des États-Unis en matière de défense et bénéficiaire d'environ 1,3 milliard de dollars (1,12 milliard d'euros) d'aide militaire américaine par an, l'Égypte a parallèlement renforcé sa coopération économique et militaire avec la Chine.

Les relations entre Le Caire et Pékin se sont développées depuis 2014, année de la signature d'un accord de partenariat stratégique entre les deux pays.

Selon l'ancien diplomate égyptien Ayman Zaineldine, la volonté de l'Égypte de diversifier ses partenariats rejoint les efforts de la Chine visant à étendre son influence au-delà de l'Asie.

LIENS MILITAIRES ET INVESTISSEMENTS

Le renforcement des liens militaires entre les deux pays a été mis en évidence le mois dernier lors des manœuvres conjointes "Eagles of Civilization", qui ont compris un rare exercice de combat aérien associant des avions chinois J-16 et des Rafale de fabrication française.

L'influence régionale de l'Égypte et sa position stratégique en font un partenaire important pour Pékin, qui cherche à accroître son rôle diplomatique et économique au Moyen-Orient.

Avec plus de 110 millions d'habitants et le canal de Suez sur son territoire, l'Égypte constitue un marché important pour les produits et les investissements chinois. Les importations en provenance de Chine ont dépassé 10 milliards de dollars au premier semestre, en hausse de plus de 14% sur un an, selon les données du gouvernement égyptien.

Pour Pékin, l'Égypte constitue à la fois un marché important, un acteur diplomatique influent au Moyen-Orient, notamment sur la question palestinienne, et une porte d'entrée vers l'Afrique, selon H.A. Hellyer du think-thank Royal United Services Institute.

Les entreprises chinoises ont investi plusieurs milliards de dollars en Égypte ces dernières années, notamment dans les infrastructures, les routes commerciales stratégiques, l'hydrogène vert et l'industrie manufacturière

Le groupe China State Construction Engineering Corporation a également joué un rôle majeur dans le développement du quartier d'affaires de la nouvelle capitale administrative voulue par Abdel Fattah al-Sissi à l'est du Caire.

(Reportage Alexander Dziadosz et Mohamed Ezz au Caire ; Rédigé par Alexander Dziadosz ; Version française Aleksandra Kret, édité par Augustin Turpin)