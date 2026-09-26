L'effondrement d'un immeuble à Athènes a fait six morts

Six personnes ont trouvé la mort dans l'effondrement, vendredi, d'un immeuble résidentiel en plein coeur d'Athènes, ont déclaré samedi les pompiers.

Cet effondrement a été provoqué par une explosion dont la cause, selon la municipalité, est à chercher du côté des infrastructures de gaz.

Les services d'urgence qui ont trouvé les corps, emmenés par ambulance dans un des hôpitaux de la capitale grecque pour identification, étaient à la recherche d'un couple de personnes âgées vivant dans un appartement de l'immeuble et de deux couples de touristes américains.

L'immeuble en question se trouve dans le quartier historique de Plaka, l'un des plus touristiques de la capitale grecque, situé en contrebas de l'Acropole.

Vendredi, la police avait fait état de trois blessésà la suite de l'explosion, qui avait projeté des débris et des éclats de verre jusqu'à trois pâtés de maisons plus loin, Plaka, où il y a beaucoup de locations touristiques de courte durée, étant connu pour son dédale d'étroites ruelles.

(Angeliki Koutantou; avec la contribution de Stelios Misinas, Vania Turner and Valtentini Anagnostopoulou; Version française Benoit Van Overstraeten)