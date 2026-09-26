 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'effondrement d'un immeuble à Athènes a fait six morts
information fournie par Reuters 26/09/2026 à 16:06
Ajouter Boursorama à vos sources

Six personnes ont trouvé la mort dans l'effondrement, vendredi, d'un immeuble résidentiel en plein coeur d'Athènes, ont déclaré samedi les pompiers.

Cet effondrement a été provoqué par une explosion dont la cause, selon la municipalité, est à chercher du côté des infrastructures de gaz.

Les services d'urgence qui ont trouvé les corps, emmenés par ambulance dans un des hôpitaux de la capitale grecque pour identification, étaient à la recherche d'un couple de personnes âgées vivant dans un appartement de l'immeuble et de deux couples de touristes américains.

L'immeuble en question se trouve dans le quartier historique de Plaka, l'un des plus touristiques de la capitale grecque, situé en contrebas de l'Acropole.

Vendredi, la police avait fait état de trois blessésà la suite de l'explosion, qui avait projeté des débris et des éclats de verre jusqu'à trois pâtés de maisons plus loin, Plaka, où il y a beaucoup de locations touristiques de courte durée, étant connu pour son dédale d'étroites ruelles.

(Angeliki Koutantou; avec la contribution de Stelios Misinas, Vania Turner and Valtentini Anagnostopoulou; Version française Benoit Van Overstraeten)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank