L'écriture inclusive va-t-elle débarquer sur Wikipédia ?

Fidèle à son principe collaboratif, l'encyclopédie en ligne se penche sur l'épineuse question de l'écriture inclusive, en demandant à ses contributeurs ce qu'ils en pensent. Accord de proximité, féminisation des métiers et fonction ou encore recours à des formules épicènes, autrement dit englobantes, sont autant d'options proposées, a repéré BFMTV. Les contributeurs ont jusqu'au 1er janvier 2020 pour donner leur avis dans le sondage mis à leur disposition. Seuls les plus assidus de Wikipedia peuvent y participer. Il faut en effet avoir contribué au moins cinquante fois avant le 29 octobre 2019 pour y accéder. Malgré cette barrière à l'entrée, le débat fait mouche. Interrogé par BFMTV, Jonathan Mouton, membre du conseil d'administration de Wikimedia France, est lui-même surpris. "Il est rare qu'autant de monde se presse sur un sondage, aussi rapidement", confie-t-il. Lire aussi Faut-il dire « bonhomme » ou « personne » de neige ?Six propositionsIl faut dire que le sujet, épineux, suscite de nombreuses polémiques entre fervents supporter du point médian et défenseur d'un certain traditionalisme. Les précautions sont donc de mise, et ce, dès l'avant-propos du sondage. "L'écriture inclusive, telle que traitée dans ce sondage, inclut donc notamment l'usage des points médians et assimilés, traités à la question 5 (« né·e·s en France »), mais ne s'y réduit pas", est-il précisé. Lire aussi Lorànt Deutsch :...