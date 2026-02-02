L'ÉCONOMIE MONDIALE-L'activité manufacturière en Asie s'accroît grâce à une demande mondiale solide

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

L'activité manufacturière du Japon et de la Corée du Sud progresse à un rythme pluriannuel

*

Une enquête privée révèle une hausse de l'activité manufacturière en Chine

*

Les enquêtes améliorent les perspectives des puissances exportatrices de l'Asie

(Ajout d'une citation d'analyste au paragraphe 4 et de l'indice PMI de l'Inde au paragraphe 13) par Leika Kihara

L'activité manufacturière de l'Asie a augmenté en janvier, la demande mondiale solide ayant augmenté les commandes à l'exportation, ont montré les enquêtes du secteur privé lundi, offrant aux décideurs politiques une certaine assurance que l'impact des droits de douane américains plus élevés a pris fin pour l'instant.

Le Japon et la Corée du Sud ont vu leur activité manufacturière croître à un rythme pluriannuel, alors que les grands marchés comme les États-Unis ont maintenu leur élan, selon les enquêtes, ce qui améliore les perspectives pour les puissances exportatrices de l'Asie.

Chine 'activité manufacturière a augmenté à un rythme plus rapide en janvier, les commandes à l'exportation ayant rebondi, selon l'une des enquêtes, ce qui contraste avec un rapport officiel antérieur montrant un ralentissement de l'activité.

"Les exportations de la plupart des pays ont augmenté ces derniers mois, et nous pensons que les perspectives à court terme pour les secteurs manufacturiers asiatiques orientés vers l'exportation restent favorables", a déclaré Shivaan Tandon, économiste pour l'Asie chez Capital Economics.

L'indice RatingDog China General Manufacturing Purchasing Managers' Index (PMI), compilé par S&P Global, est passé de 50,1 à 50,3 en décembre, dépassant la barre des 50 qui sépare la croissance de la contraction et atteignant le niveau le plus élevé depuis octobre.

L'enquête optimiste reflète probablement le dynamisme des exportations chinoises qui a compensé la faiblesse de la consommation intérieure et a permis à la deuxième économie mondiale d'enregistrer une croissance de 5,0 % l'année dernière.

Japon 's S&P PMI a augmenté à 51,5 en janvier par rapport à 50,0 en décembre, le niveau le plus élevé depuis août 2022, stimulé par une demande robuste des marchés clés tels que les États-Unis et Taïwan.

"L'industrie manufacturière japonaise a renoué avec la croissance au début de l'année 2026, les entreprises signalant les plus fortes hausses de la production et des nouvelles commandes depuis près de quatre ans", a déclaré Annabel Fiddes, directrice associée de l'économie chez S&P Global Market Intelligence.

Le PMI de la Corée du Sud 'est également passé de 50,1 en décembre à 51,2 en janvier, ce qui représente la valeur la plus élevée depuis août 2024.

Le mois dernier, le Fonds monétaire international a relevé ses prévisions de croissance mondiale pour 2026 en raison de l'atténuation des craintes liées à l'impact des droits de douane américains et de la poursuite du boom de l'investissement dans l'IA qui a alimenté la richesse des actifs et les attentes en matière de gains de productivité.

L'amélioration des perspectives de la demande mondiale a contribué à l'expansion de l'activité industrielle dans toute l'Asie. L'indice PMI de Taïwan est passé de 50,9 en décembre à 51,7 en janvier, tandis que celui de l'Indonésie est passé de 51,2 à 52,6.

L'activité manufacturière en Malaisie, aux Philippines et au Viêt Nam a également progressé en janvier, selon les enquêtes.

L'activité manufacturière de l'Inde a progressé en janvier, la demande s'étant légèrement améliorée, bien que la hausse n'ait pas été suffisante pour accroître l'optimisme des entreprises ou augmenter de manière significative les embauches