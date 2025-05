L'économie américaine reste pénalisée par les droits de douane, selon une responsable de la Fed

Donald Trump et Xi Jinping à Osaka, au Japon, le 28 juin 2019. ( AFP / BRENDAN SMIALOWSKI )

Les nouveaux droits de douane entre la Chine et les Etats-Unis représentent un "progrès", mais restent "assez élevés", a estimé lundi une des gouverneures de la Réserve fédérale américaine (Fed), qui prédit toujours plus d'inflation et moins de croissance.

Les Etats-Unis et la Chine ont annoncé lundi la suspension pour 90 jours de la majeure partie des droits de douane punitifs qu'ils s'étaient mutuellement imposés.

"C'est évidemment un progrès", a déclaré la gouverneure de la Fed Adriana Kugler, lors d'un événement en Irlande.

Toutefois, les droits de douane entre les deux pays "restent assez élevés", alors que "la Chine est toujours un partenaire commercial majeur dont nous importons beaucoup de produits", a-t-elle ajouté.

"Dans ces conditions, je m'attends toujours à une hausse des prix et à un ralentissement de l'économie, néanmoins pas dans les mêmes proportions qu'avant" la détente entre Pékin et Washington, a-t-elle dit.

Il reste toujours beaucoup d'incertitudes autour de ce qui se passera quand la pause prendra fin, a-t-elle poursuivi. "Mais cela aide, n'est-ce pas? Cela va évidemment dans la bonne direction", a noté Mme Kugler.

Un peu plus tôt, dans un discours, elle avait souligné que les politiques commerciales "semblent susceptibles d'avoir des répercussions économiques significatives, même si les droits de douane restent proches de leur niveau actuel", "encore beaucoup plus élevé que lors des dernières décennies".

Quant à l'incertitude autour de l'évolution des droits de douane, elle a "déjà eu", selon Mme Kugler, "des répercussions sur l'économie" via une ruée sur les importations et une modification du moral des ménages et des entreprises ainsi que de la façon dont ils voient l'avenir.