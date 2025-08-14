Guerre en Ukraine : à la veille de la rencontre Trump-Poutine, Kiev et Moscou échangent 84 prisonniers

Les échanges de prisonniers et de corps de soldats tués sont l'un des derniers domaines où Moscou et Kiev continuent de coopérer.

Un soldat ukrainien. ( AFP / GENYA SAVILOV )

La Russie et l'Ukraine ont échangé, jeudi 14 août, 84 prisonniers de guerre, a annoncé le ministère russe de la Défense. Vendredi, Donald Trump et Vladimir Poutine doivent se rencontrer en Alaska, avec pour objectif affiché de mettre un terme à la guerre en Ukraine.

Selon le ministère russe, "84 militaires russes sont revenus du territoire contrôlé par le régime de Kiev. En échange, 84 prisonniers de guerre des forces armées ukrainiennes ont été remis".

Les échanges de prisonniers et de corps de soldats tués sont l'un des derniers domaines où Moscou et Kiev continuent de coopérer, plus de trois ans et demi après le début de l'assaut russe contre l'Ukraine.

Des milliers de prisonniers échangés

Les deux camps ont échangé cette année des milliers de prisonniers, conformément à des accords trouvés lors de trois sessions de pourparlers directs à Istanbul de mai à juillet.

Ces échanges sont le seul résultat concret de ces réunions. Lors de la dernière rencontre sous ce format en juillet, les deux délégations n'ont pu que constater "l'éloignement" de leurs positions pour mettre fin au conflit .

L'échange de jeudi intervient à la veille d'une rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump en Alaska, qui abordera surtout les possibilités de paix en Ukraine, mais a priori en l'absence du président ukrainien, Volodymyr Zelensky.