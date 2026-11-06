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L'économie américaine fait preuve de résilience, mais l'inflation est trop élevée : Williams, de la Fed
information fournie par Reuters 06/11/2026 à 10:50

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La croissance économique américaine a fait preuve d'une résilience remarquable face à des chocs successifs, mais l'inflation est trop élevée et il est essentiel de la ramener à 2 %, a déclaré vendredi John Williams, président de la Réserve fédérale de New York.

“L'inflation est absolument trop élevée. Elle l'est depuis trop longtemps,” a déclaré M. Williams lors d'une conférence de la Banque centrale européenne à Francfort. “Il est absolument essentiel que nous ramenions l'inflation à notre objectif de 2 % en temps opportun et de manière durable.”

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