L'économie américaine et mondiale seront en "danger très sérieux" si Donald Trump réussit prendre le contrôle de la politique monétaire américaine, selon Christine Lagarde

Donald Trump invective depuis des mois le président de la Fed, réclamant une baisse des taux et sa démission.

Christine Lagarde à Francfort, en Allemagne, le 4 juillet 2025. ( AFP / DANIEL ROLAND )

Une prise de contrôle de la politique monétaire américaine par Donald Trump mettrait "en danger" l'économie américaine, et par conséquent l'économie mondiale, a estimé lundi 1er septembre la présidente de la BCE Christine Lagarde.

"S'il y arrivait, c'est un danger très sérieux pour l'économie américaine et pour l'économie mondiale ", a-t-elle affirmé sur Radio Classique , rappelant que la politique de la banque centrale américaine (Fed) "a évidemment des effets sur les États-Unis pour maintenir la stabilité des prix et pour assurer l'emploi optimal".

"Si elle dépendait du diktat de tel ou tel", a continué Christine Lagarde, "l'équilibre de l'économie américaine, et par voie de conséquence les effets que ça aurait dans le monde entier, seraient très préoccupants".

Christine Lagarde a cependant ajouté que ce sera "très difficile" pour Donald Trump de parvenir à une telle situation , parce que "la Cour suprême des États-Unis qui est largement respectée dans le pays et dont j'espère qu'elle sera respectée par lui aussi, a précisément indiqué qu'un gouverneur de la Fed ne peut être révoqué que pour faute grave". "Il faut quand même pousser le bouchon très loin pour être révoqué pour faute grave", a-t-elle estimé.

"Très difficile" pour Donald Trump

"Donc je pense que ça sera très difficile pour lui d'arriver (parmi) le conseil des gouverneurs qui rassemble les sept qui sont à Washington" plus ceux des banques régionales américaines "à faire complètement tourner la majorité", a ajouté la présidente de la BCE.

Donald Trump, qui estime avoir son mot à dire sur la politique monétaire, et souhaite régulièrement que la Fed baisse ses taux d'intérêt, tente de saper certains de ses plus hauts responsables.

Après avoir invectivé pendant des mois le président de l'institution, Jerome Powell, qu'il avait pourtant lui-même nommé à ce poste pendant son premier mandat, le président américain essaie désormais de faire révoquer une des gouverneures, Lisa Cook, accusée par le camp présidentiel d'avoir menti pour obtenir des emprunts immobiliers à taux plus favorables.