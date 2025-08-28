La Fed ne doit pas devenir une "marionnette" aux ordres de Trump, presse son ex-présidente

Janet Yellen à Washington, aux États-Unis, le 21 novembre 2024. ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / ANNA MONEYMAKER )

La banque centrale des Etats-Unis (Fed) ne doit pas devenir une "marionnette" aux ordres du président Donald Trump, au risque de menacer la stabilité économique du pays, a affirmé mercredi l'ex-patronne de l'institution Janet Yellen.

M. Trump, qui estime avoir son mot à dire sur la politique monétaire, tente de saper certains des plus hauts responsables de la Réserve fédérale (Fed).

Après avoir invectivé pendant des mois le président de l'institution, Jerome Powell - qu'il avait pourtant lui-même nommé à ce poste pendant son premier mandat -, le chef de l'Etat essaie désormais de révoquer une gouverneure de la Fed, Lisa Cook.

Accusée par le camp présidentiel d'avoir menti pour obtenir des emprunts immobiliers à des taux plus favorables, Mme Cook a annoncé qu'elle ne démissionnerait pas et se battrait devant la justice.

L'initiative du locataire de la Maison-Blanche est "non seulement illégale", mais aussi "profondément dangereuse", estime Mme Yellen dans une tribune publiée dans le Financial Times.

L'ex-présidente de la Fed (avant M. Powell, de 2014 à 2018) et ministre des Finances sous le président démocrate Joe Biden (2021-2025) considère que le motif invoqué par M. Trump pour révoquer Mme Cook "est un prétexte pour justifier une prise de pouvoir autoritaire".

"C'est de l'intimidation", tranche-t-elle.

Selon Mme Yellen, "en visant Cook, Trump envoie un message glaçant à tous les membres" du comité votant sur les taux d'intérêt américains, au nombre de 12 (les sept du conseil des gouverneurs, le président de la Fed de New York et quatre présidents de Fed régionales qui changent d'une année sur l'autre). "Si vous exprimez votre désaccord avec le président, vous êtes le suivant", déplore-t-elle.

Cela menace, juge Mme Yellen, de "transformer une institution reconnue pour son indépendance et son solide bilan en marionnette au service des caprices et priorités du président".

Pour l'ex-présidente de la Fed, c'est l'économie américaine qui en souffrira: "Les banques centrales partisanes produisent une inflation plus élevée, une croissance erratique et une monnaie plus faible", assure-t-elle.