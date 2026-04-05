L'aviateur américain porté disparu en Iran a été secouru

(Actualisé avec nouveaux détails)

Les forces spéciales américaines ont secouru dans la nuit de samedi à dimanche un aviateur porté disparu dans le sud-ouest de l'Iran après la destruction de son F-15 lors d'une opération complexe derrière les lignes ennemies, a déclaré Donald Trump.

"Ces dernières heures, l'armée américaine a mené à bien l'une des opérations de recherche et de sauvetage les plus audacieuses de l'histoire des Etats-Unis", s'est félicité le président américain dans un communiqué diffusé par la Maison blanche, ajoutant que l'aviateur, qui a le grade de colonel, "est blessé mais se remettra bien".

Dans un message publié par la suite sur son réseau Truth Social, Donald Trump a déclaré dimanche que l'officier était "gravement blessé".

Le premier pilote du F-15 biplace abattu avait été récupéré vendredi sain et sauf par l'armée américaine.

Le second militaire secouru, traqué par les forces iraniennes, était le navigateur officier système d'armes, l'aviateur en charge des armements de l'avion de combat, a déclaré un responsable américain.

La mission lancée pour le localiser et l'exfiltrer a mobilisé plusieurs dizaines d'avions et s'est heurtée à une forte résistance des Iraniens, a indiqué un responsable américain.

Selon l'agence de presse semi-officielle iranienne Fars, l'opération a débuté samedi soir et s'est déroulée dans trois provinces, Chahar Mahaal-et-Bakhtiari, Kohkiluyeh-et-Buyer Ahmad et Ispahan.

DES AVIONS AMÉRICAINS DÉTRUITS PENDANT L'OPÉRATION

L'armée iranienne a déclaré que plusieurs appareils américains avaient été détruits pendant l'opération, dont deux avions de transport C-130 et deux hélicoptères d'assaut Blackhawk.

Des images montrant des épaves calcinées, dont la localisation a pu être vérifiée, ont été diffusées sur les réseaux sociaux par l'Iran.

L'armée iranienne et les Gardiens de la Révolution ont également déclaré avoir détruit un drone israélien Hermes-900 et un drone américain MQ-9 dans la province d'Ispahan.

Le Wall Street Journal a rapporté que les forces américaines avaient fait sauter deux appareils MC130J, utilisés pour mener des opérations commando, à la suite de dysfonctionnements.

Une source officielle à Washington a confirmé que les forces américaines avaient dû détruire au moins un appareil utilisé pendant la mission de sauvetage.

Un haut responsable de l'administration de Donald Trump a déclaré que la CIA avait été impliquée pendant l'opération en faisant croire aux Iraniens que l'aviateur avait été déjà retrouvé et qu'il était en voie d'exfiltration alors qu'il était encore recherché.

Pendant que ces fausses informations semaient la confusion au sein des forces iraniennes, l'aviateur a été retrouvé après s'être caché dans une crevasse, a ajouté ce haut responsable.

Dans son communiqué, Donald Trump a salué la supériorité des forces américaines dans le ciel iranien.

"Le fait que nous ayons pu mener ces deux opérations sans un SEUL Américain tué, ou même blessé, prouve une fois de plus que nous avons la maîtrise totale du ciel iranien", a-t-il dit.

(Phil Stewart et Idrees Ali; version française Camille Raynaud et Jean-Stéphane Brosse)